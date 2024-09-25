飛9小時回到原點！美航飛首爾班機無預警折返 原因令乘客傻眼
紐約郵報報導，美國航空（American Airlines）一架德州往首爾客機，飛行5小時後無預警折返，機組人員完全沒有解釋，最後僅稱機長表示右側洗手間無法使用，整趟航行耗費9個小時無功而返，乘客傻眼將事情經過分享到網上；不過也有航空專家認為，機師可能為了避免引發恐慌而沒有表明真正問題。
美航281次客機原定9月7日由德州達拉斯飛往首爾仁川，在飛行5個小時，已經進入太平洋海域上空，飛機卻無預警折返達拉斯國際機場，機組人員完全沒有向乘客解釋原因，僅空服員廣播「請放鬆享受您的旅途」，令乘客大感無語，一名乘客李（Lee）將經過分享到社群媒體Instagram，引發大批網友關注。
李在給紐約郵報的訊息中澄清，「機組給我們的唯一解釋是，機師說右側洗手間故障」，最後整趟航行花費9小時卻回到原點。
美航回覆紐約郵報表示，9月7日當天，281次班機遭遇維修問題折返達拉斯並平安降落，且由維修團隊進行檢驗。美航也向造成乘客不便致歉，並且就近提供住宿與換乘服務。
然而，一些航空專家表示，飛行員只是出於謹慎考慮，不希望表明問題進而製造「大規模恐慌」。
雖然現在並不清楚折返的具體原因，但許多離奇問題都可能導致機長改道，包括腹瀉、筆電卡在座位可能造成火災等。
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