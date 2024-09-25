斯里蘭卡新任總統迪桑納亞克：解散國會擬提前選舉

斯里蘭卡總統大選落幕，馬克思主義領袖迪桑納亞克成新總統，他上任第一項重大決策是解散國會，並呼籲將選舉提前，在一個月內進行，這被認為是兌現選前承諾，因當時他說要讓斯里蘭卡從具政治背景家族掌控數十年中做出改變。

新德里電視台（NDTV）指出，迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）先前就曾說在當選後解散國會，他認為「如果國會不符人民期待，那繼續（維持）下去是沒有意義的」。斯里蘭卡國會有225名議員，其中僅3人是迪桑納亞克所屬政黨的議員。

根據公告內容，斯里蘭卡國會解散於24日生效，新選舉擬定於11月14日舉行，比原訂時間提早快一年。上次國會選舉是在2020年8月，議員任期是5年。

斯里蘭卡正從2020年那場國家史上最嚴重的經濟崩盤中復甦，那次的經濟危機讓示威群眾走上街頭、攻占總統辦公室與官邸，為當時政府的政策做出抗議，時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）也在逃亡後辭職。

今日印度（India Today）報導提到，那次經濟危機後的首次選舉在上週登場，有數百萬人用選票來支持改革，讓迪桑納亞克成為新任總統。

迪桑納亞克始終堅決反貪腐，在這次選戰中也承諾會打擊腐敗，結束政治家族長期執政情況，並在提升經濟、降低通膨上進行重大改革。