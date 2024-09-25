快訊

中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

苗栗男持刀借錢買菸疑被弟勒死 姪女手機全程記錄父殺人

屢遭外國客「破壞欄杆、踏枯草皮」 京都400年古寺嘆：都裝不懂日文

聽新聞
0:00 / 0:00

斯里蘭卡新任總統迪桑納亞克：解散國會擬提前選舉

中央社／ 新德里25日專電
斯里蘭卡新總統迪桑納亞克。 美聯社
斯里蘭卡新總統迪桑納亞克。 美聯社

斯里蘭卡總統大選落幕，馬克思主義領袖迪桑納亞克成新總統，他上任第一項重大決策是解散國會，並呼籲將選舉提前，在一個月內進行，這被認為是兌現選前承諾，因當時他說要讓斯里蘭卡從具政治背景家族掌控數十年中做出改變。

新德里電視台（NDTV）指出，迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）先前就曾說在當選後解散國會，他認為「如果國會不符人民期待，那繼續（維持）下去是沒有意義的」。斯里蘭卡國會有225名議員，其中僅3人是迪桑納亞克所屬政黨的議員。

根據公告內容，斯里蘭卡國會解散於24日生效，新選舉擬定於11月14日舉行，比原訂時間提早快一年。上次國會選舉是在2020年8月，議員任期是5年。

斯里蘭卡正從2020年那場國家史上最嚴重的經濟崩盤中復甦，那次的經濟危機讓示威群眾走上街頭、攻占總統辦公室與官邸，為當時政府的政策做出抗議，時任總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）也在逃亡後辭職。

今日印度（India Today）報導提到，那次經濟危機後的首次選舉在上週登場，有數百萬人用選票來支持改革，讓迪桑納亞克成為新任總統。

迪桑納亞克始終堅決反貪腐，在這次選戰中也承諾會打擊腐敗，結束政治家族長期執政情況，並在提升經濟、降低通膨上進行重大改革。

斯里蘭卡

延伸閱讀

賴清德指和平要靠實力 羅智強：為何淡水林口屢被突破

賴總統於 Concordia 年度峰會演說 持續維持台海和平穩定

賴總統：中國惡意扭曲聯合國2758號決議

改變斯里蘭卡政壇與經濟 成新任總統考驗

相關新聞

飛9小時回到原點！美航飛首爾班機無預警折返 原因令乘客傻眼

紐約郵報報導，美國航空（American Airlines）一架德州往首爾客機，飛行5小時後無預警折返，機組人員完全沒有...

斯里蘭卡新任總統迪桑納亞克：解散國會擬提前選舉

斯里蘭卡總統大選落幕，馬克思主義領袖迪桑納亞克成新總統，他上任第一項重大決策是解散國會，並呼籲將選舉提前，在一個月內進行...

小泉進次郎夜會麻生太郎30分鐘催票 清新牌不敵派系人頭

日本共同社報導，角逐自民黨總裁的小泉進次郎24日拜會黨副總裁，也是前首相的麻生太郎，尋求支持。麻生是派系龍頭，在國會兩院...

泰王簽署婚姻平權法案 成東南亞首個同婚合法國家

泰國「王室公報」（Royal Gazette）今天報導，泰國國王簽署婚姻平權法案為法律，成為東南亞第一個承認同性婚姻的國...

路透：伊朗斡旋讓俄羅斯提供「P-800寶石飛彈」給青年運動

路透引述3名西方及地區消息人士透露，伊朗正從中斡旋，安排俄羅斯與葉門叛軍青年運動進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛...

普亭月初剛見完韓正 俄媒：海參崴飛長春直飛航班10月10日開通

俄羅斯衛星通訊社報導，據《俄羅斯報》，中國長春至俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）的直飛航班將於10月10日開通。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。