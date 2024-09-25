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路透：伊朗斡旋讓俄羅斯提供「P-800寶石飛彈」給青年運動

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳伊朗正從中斡旋，安排俄羅斯與葉門叛軍青年運動進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛彈相關事宜。圖為葉門叛軍青年運動成員。美聯社
傳伊朗正從中斡旋，安排俄羅斯與葉門叛軍青年運動進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛彈相關事宜。圖為葉門叛軍青年運動成員。美聯社

路透引述3名西方及地區消息人士透露，伊朗正從中斡旋，安排俄羅斯與葉門叛軍青年運動進行秘密會談，討論向該武裝組織轉移反艦飛彈相關事宜。此一事態發展，顯示德黑蘭當局與莫斯科之間關係更為緊密。

路透引述7名消息來源稱，俄羅斯尚未決定是否向青年運動轉移P-800寶石飛彈（P-800 Oniks），但專家表示，如果這些飛彈成功交付，青年運動將能更精確攻擊紅海商船，並擴大威脅保護這些商船的美國及歐洲艦艇。

華爾街日報7月報導稱，俄羅斯正考慮向青年運動提供這些飛彈，但伊朗作為中間人的角色此前未被披露。

自11月以來，青年運動已多次發動無人機及飛彈襲擊，針對紅海重要航道上的船隻，聲稱此舉是為了表達支持巴勒斯坦人與在加薩戰爭中的立場。他們已經擊沉至少兩艘船隻，並劫持另一艘，嚴重干擾全球海運貿易，迫使航運公司改道，並推動紅海航線的保險費用上漲。

美國和英國曾打擊青年運動的據點作為應對，但未能徹底阻止其襲擊行動。據兩名了解會談的地區官員表示，青年運動與俄羅斯代表今年至少2次在德黑蘭會面，會談仍在進行中，未來數周預計還會有進一步會議，討論提供數十枚射程約300公里的飛彈。

俄羅斯此前曾向伊朗支持的黎巴嫩真主黨提供過P-800寶石飛彈。消息人士之一透露，會談始於伊朗前總統萊希（Ebrahim Raisi）任內，他於今年5月因直升機墜毀身亡。一名西方情報來源表示：「俄羅斯正在與青年運動談判，討論轉移P-800寶石飛彈，伊朗正在斡旋這些談判，但不願公開承擔責任。」

伊朗駐聯合國代表團及俄羅斯國防部未回應置評要求。葉門青年運動的官方發言人阿卜杜勒-薩拉姆（Mohamed Abdel-Salam）表示，「我們對你提到的內容一無所知。」

一名美國高階官員證實，俄羅斯確實在與青年運動討論提供飛彈，但未具體說明是哪些系統，並表示這一發展「非常令人擔憂」。

伊朗 俄羅斯 紅海 飛彈

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