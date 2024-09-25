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泰王簽署婚姻平權法案 成東南亞首個同婚合法國家

中央社／ 曼谷24日綜合外電報導
泰國成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。圖為泰王瓦吉拉隆功。 歐新社
泰國成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。圖為泰王瓦吉拉隆功。 歐新社

泰國「王室公報」（Royal Gazette）今天報導，泰國國王簽署婚姻平權法案為法律，成為東南亞第一個承認同性婚姻的國家。

泰國國會今年6月通過這項新法案，泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）今天簽署成法，刊登在王室公報後120天法律將生效，意味泰國第一個同性婚禮能於明年1月舉行。

泰國繼台灣和尼泊爾之後，成為亞洲第3個同婚合法國家，同運人士讚許為「歷史性的一步」。

LGBTQ維權人士春瑪蓬（Waaddao Chumaporn）告訴法新社：「這項法律是泰國邁向平權的歷史性一步。」

她計劃在這項法律正式生效的首日，於明年1月22日在曼谷舉辦逾千對LGBTQ同性伴侶結婚儀式。

泰國總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在社群媒體X貼文，祝賀「所有人的愛」。

泰國長期以來對LGBTQ族群的包容享譽國際，根據地方媒體報導民意調查結果，顯示婚姻平權獲得社會大眾壓倒性地支持。

荷蘭在2001年通過立法，成為全球第一個通過同婚合法化的國家以來，目前已有30多個國家跟進承認同婚。

同婚 婚姻平權 泰國

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