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普亭月初剛見完韓正 俄媒：海參崴飛長春直飛航班10月10日開通

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
符拉迪沃斯托克舊稱海參崴。(f取材自維基百科)
符拉迪沃斯托克舊稱海參崴。(f取材自維基百科)

俄羅斯衛星通訊社報導，據《俄羅斯報》，中國長春至俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴）的直飛航班將於10月10日開通。

中俄之間正試圖強化中國東北與俄羅斯遠東地區特別是濱海邊疆區的互動往來，海參崴與長春之間的航班開通，將使兩地的聯繫更加密切。9月初俄羅斯在海參崴舉行東方經濟論壇期間，俄總統普亭與出席會議的大陸國家副主席韓正會談時即表示，希望海參崴成為吸引中國遊客的好地方。

該報報導，中方代表在「大圖們倡議」第十屆東北亞旅遊論壇期間宣布開通直航，並表示符拉迪沃斯托克至長春的直航將於兩週後開通。該航班將於10月10日進行首飛。

報導稱，「大圖們倡議」第十屆東北亞旅遊論壇在中國琿春舉行。中國、俄羅斯、蒙古國、韓國旅遊業界代表參加了這個論壇。這是全球疫情三年後舉行的首次離線會議。

2023年，加入「大圖們倡議」的國家接待遊客人數達2,600萬人次。截至2024年8月，遊客人數為1700萬，其中很大一部分來自蒙古國、中國和俄羅斯。

俄羅斯 海參崴 航班

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