改變斯里蘭卡政壇與經濟 成新任總統考驗

斯里蘭卡新任總統迪桑納亞克大選中得票率，由他2019年首次參選的3%飆升到42.31%，讓人看出民眾對政治腐敗的厭倦及對擺脫經濟不振的期待；不過改變政壇生態、提升經濟雖是克競選時的口號與全民檢視他焦點，但仍有許多挑戰。

斯里蘭卡大選落幕，馬克斯主義領袖迪桑納亞克（Anura Kumara Dissanayake）擊敗主要反對派領袖普瑞馬達沙（Sajith Premadasa），和現任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe），成為該國首位左翼總統。

這次斯里蘭卡選舉，有38名候選人參加，還出現該國史上首度經兩輪計票才產生總統的情況。

印度「商業標準報」（Business Standard）指，根據該國的選舉法規，選民在第1輪投票時，就能依自己的喜好排序，圈選3名候選人，首輪投票只比較選民的第1選擇，當中若有候選人得票率過半，便能直接當選，但如果沒有人的得票率超過50%，那得票率排名前兩名的候選人，將經第2輪計票分出勝負。

第2輪計票中，將被淘汰候選人列為第1指名的選票，若票上第2指名或第3指名是首輪得票率排在前兩名的候選人，那票數會被加總進去，成為那兩人的得票之一。

經過第2輪計票，斯里蘭卡選舉委員會22日宣布，首輪得票率42.31%迪桑納亞克擊敗首輪獲32.76%支持的普瑞馬達沙，贏得這次的總統大選。

印度「經濟時報」（The Economic Times）2022年時報導，斯里蘭卡的經濟因外匯儲備嚴重不足等問題而陷入大幅衰退，當時在通膨飆升、貨幣大幅貶值的情況下，該國買不起燃料、藥物、烹飪用天然氣等進口民生必需品，讓抗議民眾走上街頭、攻佔總統辦公室與官邸示威，迫使當時的總統拉賈帕克薩（GotabayaRajapaksa）在逃亡後辭職。

斯里蘭卡2022年歷經該國史上最嚴重的一次經濟崩盤，讓外匯存底耗盡，公共債務超過830億美元（約新台幣26.57兆元）。除了外匯問題，長年稅收不足、出口疲軟、Covid-19疫情影響，都是斯里蘭卡的經濟於2022年崩盤的原因。

接手政府的現任總統威克瑞米辛赫（RanilWickremesinghe）雖一度讓斯里蘭卡在經濟上的頹勢止跌回升，但在接受國際貨幣基金（IMF）紓困後，推出一系列變革，其中包括讓該國貨幣穩定和降低通膨的緊縮措施。然而，這樣增加稅收、削減福利的方式，讓人民感到更加貧困，也讓他們對政府的不滿因此持續增加。

直到今日，斯里蘭卡因為經濟危機，導致通貨膨漲飆升到70%，讓數百萬斯里蘭卡人連基本的民生需求都無法得到滿足。

印度「前線雜誌」（Frontline Magazine）提到，迪桑納亞克和他領導的政黨以改革派自居，提出降低稅收、嚴格執行反貪腐及許多讓普通小百姓「有感」的政策，迅速擄獲學生、農民等中下階層的支持，人氣因此節節高升，修復斯里蘭卡受到重創的經濟，自然也是他上任後的一大工作。

「印度人報」（The Hindu）認為，來自一般普通家庭的迪桑納亞克，這次以「改革者」之姿奪下斯里蘭卡總統大位，即便獲得極度渴望改變現狀的國民支持，但終究必須面對所屬政黨在國會取得的席次太少、國家財政狀況不佳等挑戰。

首先是迪桑納亞克必須在議會中找到更多盟友，以免被斯里蘭卡傳統政治勢力找到東山再起的契機，也能避免遭反對黨牽制。

印度「鑄幣報」（Mint）指，更重要的是，斯里蘭卡尚未走出經濟危機，重振經濟勢必會是迪桑納亞克執政後首要的工作，事實上他也承諾要發展製造業、農業、資訊業，並稱會履行與IMF達成的協議，進而擺脫經濟危機，同時還要降低相關緊縮政策對該國底層民眾的影響。

即便有IMF的支持，但IMF在提供紓困時，對財政、稅收同樣有所要求，迪桑納亞克能否找到得以兼顧民生所需、經濟發展，同時符合IMF要求的方式，是未來需要持續觀察的。