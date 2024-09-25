聯合國未來峰會 友邦接力發言挺台參與

台灣友邦在聯合國未來峰會（Summit of the Future）分別提出，台灣有意義參與聯合國組織與第2758號決議錯誤詮釋等談話，發言獲得在場人士掌聲。

「未來峰會」由聯合國秘書長古特瑞斯（AntonioGuterres）主持，各國總統與總理等領袖就全球重要議題發表談話，台灣友邦陸續發言聲援台灣的聯合國訴求。

馬紹爾群島總統海妮（Hilda C. Heine）表示，台灣仍然是馬紹爾群島的重要夥伴，台灣重要的夥伴關係必須獲得適當認可。如果大家堅信「沒有人被遺忘」，就必須提高台灣有意義參與聯合國體系。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）表示，認知到台灣對全球持續發展與技術合作的貢獻，諷刺的是今年聯合國大會「沒有人被遺忘」主題是鮮明的證據，聯合國大會第2758號決議錯誤詮釋，導致台灣持續被排除在聯合國及其機構之外。

史瓦帝尼總理戴羅素（Russell Mmiso Dlamini）指出，台灣對全球公共衛生、經濟發展與科技創新做出顯著貢獻，在全球需要時，排除台灣限制了世界攜手合作，呼籲讓台灣有意義參與國際組織。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña Palacios）提到，相信未來必須和平一體，遠離暴力與征服。總結一句話：「強權絕非正義。基於這理由，我們捍衛烏克蘭、以色列與台灣這些國家，他們有權獲得尊重與尊嚴對待。」

多國元首與外交首長參與「未來峰會」，就氣候變遷、戰爭暴力、科技創新與政府治理等重要議題提出見解，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外長王毅也在會中發言。