G7外長聯大場邊會晤 挺台參與國際、堅定支持烏克蘭

七大工業國集團外長今天在聯大場邊會晤後，發布聲明挺台灣有意義地參與國際組織；台海和平穩定對國際安全和繁榮至關重要。外長們並重申堅定支持烏克蘭。冬季臨近，確保烏克蘭電網韌性是優先項目。

聯合國大會總辯論今天登場，七大工業國集團（G7）外長於場邊舉行會議，並發布聯合聲明表達對烏克蘭、印太、中東、利比亞、蘇丹及海地等地局勢的立場。

涉台的內容包括呼籲以和平方式解決兩岸問題。

聲明指出，G7在台灣議題上的基本立場不變，包括過去所聲明的一中政策。對於不需要以國家地位為前提的國際組織，G7支持台灣成為成員，而未要求國家地位的組織，G7則支持台灣以觀察員或來賓與會。

對中國關係方面，G7重申高度關切中國對俄羅斯的支持，並敦促中國對俄施壓，要求其停止軍事侵略，立即、完全且無條件地從烏克蘭撤軍。

G7外長們表示，他們正在必要且適當的情況下，降低風險並使供應鏈多元化，提高因應經濟脅迫的韌性；呼籲中國避免採取出口控制措施，尤其是在關鍵礦物方面，這可能導致供應鏈嚴重「斷鏈」 。

根據聲明，G7持續對東海及南海的局勢表示嚴重關切，重申強烈反對任何單方面企圖以武力或脅迫作法改變現狀的行為。中國在南海的擴張性海洋主張沒有任何法律依據，G7反對中國在南海的軍事化、脅迫及恫嚇行為。

G7強調聯合國海洋法公約（UNCLOS）的普遍性及統一性，重申此公約在規範所有海洋活動的法律框架中扮演要角。

聲明指出，海牙常設仲裁法院於2016年7月12日公布的南海裁決是重要里程碑，這項裁決對當事方具有法律約束力。

外長們重申強烈反對北京在南海出動海警和海上民兵此一危險行徑，並且反對中國一再阻撓其他國家的公海航行自由。他們也關切中國海警和海上民兵對菲律賓船隻進行水砲、撞擊等危險和侵擾行動。

G7對中國，包括新疆和西藏的人權狀況感到關切。他們也擔心香港自治和獨立機構受到打壓，以及權利和自由持續受到侵蝕，敦促中國及港府按照其國際承諾及適用的法律義務行事。

G7外長們也堅定支持烏克蘭捍衛其自由、主權、獨立及領土完整，反對俄羅斯侵略。「隨著冬季臨近，確保烏克蘭能源電網及發電能力受到保護及其韌性仍是根本且急迫的優先事項」。

G7成員包含美國、日本、加拿大、德國、法國、義大利和英國，歐洲聯盟（EU）由外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）出席。