聯大告別演說 拜登重申台海和平穩定

美國總統拜登廿四日登上聯合國大會，這是他最後一次以美國總統身分發表演說；繼二○二二年的演說，拜登又一次提及台海局勢，重申美國致力維持台海的和平與穩定。

美國時任聯邦眾議院議長裴洛西二○二二年八月訪台，引發北京強烈不滿，導致美中與兩岸關係雙雙陷入低谷和不穩定。

拜登一個月後登上聯大演說台時，罕見提及台海議題，他說，「我們追求維持台海的和平與穩定。」這是近年來首度有美國總統在這個場合提到台海議題。

接著在二○二三年的演說，拜登沒再提到此事，而是表示，美國追求降低對中關係的風險，而非與中國大陸脫鉤；美國追求負責任管理美中關係，而不是陷入美中衝突。

拜登今年在聯大的告別演說也重申相同立場，既要管控對中競爭，也準備好合作。

話鋒一轉，拜登表示，美國會毫不猶豫地挺身對抗在南海發生的不公經濟競爭、針對其他國家的軍事脅迫作為，也會維持台海的和平穩定，會保護美國最尖端的科技使其不會被用來對付美國及美國的夥伴。

拜登重申自由開放的印太願景與夥伴關係。

拜登還說，俄國總統普亭發動俄烏戰爭的核心目標已經失敗。

他呼籲以色列和哈瑪斯停戰，也警告以色列和黎巴嫩如果爆發全面戰爭，將不符合任何人的利益。

拜登承諾將繼續支持基輔，直到實現持久和平，稱普亭「著手摧毀烏克蘭，但烏克蘭仍然自由。他著手削弱北約，但北約比以前更強大、更團結，擁有芬蘭和瑞典這二個新成員」。