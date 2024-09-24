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拜登聯大告別演說 籲以哈停戰並重申挺烏

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登24日最後一次以總統身分在聯合國大會發表演說，演說結束後向台下聽眾揮手。法新社
美國總統拜登24日最後一次以總統身分在聯合國大會發表演說，演說結束後向台下聽眾揮手。法新社

美國總統拜登24日赴聯合國，第4次也是最後一次以總統身分，在聯合國大會向世界領袖發表講話。拜登說，俄國總統普亭發動俄烏戰爭的核心目標已經失敗，他呼籲以色列和哈瑪斯停戰，也警告以色列和黎巴嫩若爆發全面戰爭，不符合任何人的利益。

根據衛報的報導，拜登談到自己在華府的幾十年間，如何看到了美國的變化，以及敵人如何成為盟友，並且指出了美國與越南的關係，隨後談到了美國與盟邦的頭號國安優先事務之一，即烏克蘭和防禦俄羅斯入侵，「好消息是普亭的戰爭在核心目標失敗了」。

拜登承諾將繼續支持基輔，直到實現「持久和平」，稱普亭「著手摧毀烏克蘭，但烏克蘭仍然自由。他著手削弱北約，但北約比以前更強大、更團結，擁有芬蘭和瑞典這2個新成員國」。

拜登接著說，「但我們不能鬆懈，世界現在有了另一個選擇要做，我們將繼續支持，以幫助烏克蘭贏得這場戰爭，維護其自由，還是置身事外，讓侵略得到延續發生，一個國家被摧毀。我知道我的答案，我們不能感到疲憊，我們不能轉移目光，我們不會放鬆我們對烏克蘭的支持，直到烏克蘭根據聯合國憲章贏得公正和持久的和平」。

拜登隨後把焦點轉移到中東，呼籲加薩走廊戰爭停火達成停火協議，並且釋放10月7日跨境攻擊遭擄的全體人質。他還說，在黎巴嫩危機中，「全面戰爭不符合任何一方的利益」。

拜登警告說，世界不能走向孤立主義。他也談到自己退出總統大選，表示「有些事情比掌權更重要，那就是你的人民，別忘記我們是為人民服務」。這段話讓現場聽眾報以熱烈掌聲。

俄烏戰爭 拜登 烏克蘭

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