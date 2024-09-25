聯合國大會 拜登高喊合作

美國總統拜登24日在聯合國大會發表演講，這是他最後一次以美國總統身分在聯大發表演講。他力圖強調自己任內在外交政策上的成就，並再度呼籲國際間結盟以因應危機的重要性，但俄烏及中東的戰火可能在他下台後依然未解。

隨著在加薩實施停火的努力受阻、且以色列和黎巴嫩真主黨展開激烈的交火，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾23日表示，以色列與真主黨的衝突不斷惡化，恐讓中東陷入全面戰爭。

拜登任內大部分時間都耗在對抗中國大陸與伊朗，其他主要外交政策的挑戰還包括2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭、2023年10月7日巴勒斯坦哈馬斯襲擊以色列南部並劫持人質，以及由此引發的以色列對加薩的襲擊。

以色列23日大舉轟炸黎巴嫩真主黨據點，造成自2006年以黎戰爭以來最慘重傷亡，已知558人喪命。以軍24日持續空襲行動，真主黨也以火箭還擊，數以千計民眾往北逃難。拜登致力避免以哈戰爭演變為全面中東衝突，但以色列近日大舉空襲黎巴嫩，顯示美國已對事態發展缺乏影響力。

此外，拜登預定26日在華府與烏克蘭總統澤倫斯基會面，聽取關於烏克蘭新和平計畫的意見，可能與之前的計畫類似，也就是要求提供烏克蘭更多武器和支持。