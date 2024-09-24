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不滿美軍核潛艦停靠釜山 金與正威脅無限升級核武

中央社／ 首爾24日專電
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）
北韓領導人金正恩胞妹金與正。（美聯社）

美國海軍核動力潛艦佛蒙特號（USS Vermont, SSN-792）停靠南韓釜山港，北韓領導人金正恩胞妹金與正今天公開發表談話，指責美國武力施壓，強調會持續無限升級北韓擁有的核武力量。

金與正今天透過北韓中央通信社（KCNA）發表談話，稱北韓情報機關23日10時左右在南韓釜山港一座碼頭發現「異常物體」，也就是美軍核動力潛艦佛蒙特號，批評美國以武力壓制北韓主權同時，又在區域內組織各種軍事聯盟，將各種核戰略資產投入朝鮮半島周邊地區。

金與正主張，美國派遣核潛艦等行為炫耀武力，證明美國利用力量掌握霸權的野心。對於美國近期愈漸頻繁地公開核戰略資產，金與正表示，美國這種秀肌肉的行為「不會帶來任何改變」，並強調北韓會為了國家安全，從品質及數量上、持續無限升級自身擁有的核戰爭遏制力。

南韓慶南大學極東問題研究所教授林乙出分析，金與正這次發表談話除為強調北韓發展核武的正當性，也傳達了北韓已經為更強力攻擊做好準備的訊息，反擊南韓與美國的施壓。峨山政策研究院研究委員楊旭（Yang Uk ）則指出，北韓可能是為在11月美國大選前發動更強力軍事挑釁，藉此謀求正當動機。

金與正今天的談話也提到，發現佛蒙特號停靠釜山的單位為直屬國家領導人的獨立情報機構「航空宇宙偵察所」，推測應為處理北韓去年發射的偵察衛星萬里鏡一號搜集情報的單位。

中央日報報導，南韓軍方認為北韓意圖藉這次談話證明萬里鏡一號的偵察能力，但佛蒙特號停靠釜山的消息早已透過媒體公開，北韓可能利用相關資料假稱衛星捕捉到佛蒙特號蹤跡。

北韓 美國大選 金與正

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