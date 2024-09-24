快訊

中職／與八大行業人士聚餐？兄弟教頭澄清「不再私下合照」自保

京華城議會調查記錄今公開 彭振聲關鍵證詞全曝光

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

俄媒：俄中海軍聯合演訓 特遣艦隊駛入鄂霍次克海

中央社／ 莫斯科24日綜合外電報導

俄羅斯國際傳真社今天引述俄羅斯太平洋艦隊發布的新聞稿，由太平洋艦隊與中國海軍戰艦共同組成的一支特遣艦隊，駛入位於西太平洋的鄂霍次克海，這是兩國海軍聯合演訓的項目之一。

路透社報導，國際傳真社（Interfax）引述太平洋艦隊（Pacific Fleet）發布的新聞稿報導：「通過鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）期間，這支特遣艦隊執行聯合演訓任務、反制假想敵的無人艇、進行偵搜，以及藉由艦載直升機監控海上動態等。」

俄羅斯21日表示，中俄兩國展開「北部/互動－2024」（Beibu/Interaction - 2024）聯合海軍演習，其中包括防空與反潛武器的操演。

國際傳真社報導，俄軍參與演習的戰艦包括大型反潛驅逐艦「潘迪雷耶夫上將號」（Admiral Panteleyev）與「崔布茲上將號」（Admiral Tributs），以及巡邏艦MPK-82和MPK-107。

國際傳真社的報導並說，中國海軍則出動驅逐艦「西寧號」與「無錫號」、護衛艦「臨沂號」，以及綜合補給艦「太湖號」。

國際傳真社報導指出：「（參與演習的船艦）將根據單一性計畫，操演火砲射擊，以及反潛和防空武器系統的運用。」

位於西太平洋的鄂霍次克海，東鄰俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）、東南以千島群島（Kuril Islands）為界，向南至日本的北海道。

俄羅斯 演習 軍演

延伸閱讀

菲撤長駐公務船後 中國大陸部署南海船艦續創新高

美海軍最新領航計畫 準備應對2027年與中國衝突

遼寧艦凌晨穿越台灣東北外海 專家估與美軍P-8A有關

高雄釣漁船引擎失火…海軍火砲射擊區域漂流 海巡馳赴救援

相關新聞

日男童深圳遭刺亡…日本對中旅遊警示「層級0」 環太平洋先進國家唯一

在環太平洋的先進國家當中，目前只有日本對於前往中國的旅遊警示是處於「層級0」。經歷中國深圳日本男童遭到刺殺事件後，日本外...

涉菲律賓華人撕票案！台灣女子「李娜」在韓落網 刑事局這樣說

台籍陳姓女子涉及發生在菲律賓的中國公民及美籍華人撕票案，已於南韓落網。刑事局表示，中韓簽有引渡條約，無論目標對象國籍均可...

教宗籲釋放翁山蘇姬 提議由教廷提供庇護

天主教教宗方濟各最近在亞洲與耶穌會會士對話時，呼籲釋放被拘禁的緬甸前領導人暨諾貝爾獎得主翁山蘇姬，並提議由教廷提供庇護

加入金磚國，政治避險又賺錢？解析馬來西亞安華訪俄的戰略佈局

2024年9月4日至5日，馬來西亞首相安華應邀出席在俄羅斯海參威舉辦的第九屆東方經濟論壇（EEF），並與俄羅斯總統普京會面。這是安華繼越南和印尼領導人之後，今年第三位與普京會晤的東南亞國家領導人。

梅莉史翠普聯合國發聲 稱阿富汗母貓比女人自由

好萊塢女星梅莉史翠普（Meryl Streep）今天在聯合國（UN）表示，在阿富汗連母貓都比女人自由，期盼世界領袖關注阿...

颶風約翰登陸墨西哥太平洋岸 恐帶來致命洪水

颶風約翰（Hurricane John）今天挾著三級風暴的威力侵襲墨西哥南太平洋海岸，促使當局發布警告，提醒民眾待在室內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。