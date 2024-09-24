俄媒：俄中海軍聯合演訓 特遣艦隊駛入鄂霍次克海

俄羅斯國際傳真社今天引述俄羅斯太平洋艦隊發布的新聞稿，由太平洋艦隊與中國海軍戰艦共同組成的一支特遣艦隊，駛入位於西太平洋的鄂霍次克海，這是兩國海軍聯合演訓的項目之一。

路透社報導，國際傳真社（Interfax）引述太平洋艦隊（Pacific Fleet）發布的新聞稿報導：「通過鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）期間，這支特遣艦隊執行聯合演訓任務、反制假想敵的無人艇、進行偵搜，以及藉由艦載直升機監控海上動態等。」

俄羅斯21日表示，中俄兩國展開「北部/互動－2024」（Beibu/Interaction - 2024）聯合海軍演習，其中包括防空與反潛武器的操演。

國際傳真社報導，俄軍參與演習的戰艦包括大型反潛驅逐艦「潘迪雷耶夫上將號」（Admiral Panteleyev）與「崔布茲上將號」（Admiral Tributs），以及巡邏艦MPK-82和MPK-107。

國際傳真社的報導並說，中國海軍則出動驅逐艦「西寧號」與「無錫號」、護衛艦「臨沂號」，以及綜合補給艦「太湖號」。

國際傳真社報導指出：「（參與演習的船艦）將根據單一性計畫，操演火砲射擊，以及反潛和防空武器系統的運用。」

位於西太平洋的鄂霍次克海，東鄰俄羅斯堪察加半島（Kamchatka Peninsula）、東南以千島群島（Kuril Islands）為界，向南至日本的北海道。