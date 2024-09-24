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日男童深圳遭刺亡…日本對中旅遊警示「層級0」 環太平洋先進國家唯一

中央社／ 東京24日專電
男童被刺殺事件後，有日本國會議員提出提高警示級別。然而，日本外務省表示，「目前沒有研擬檢討（提升層級），但會從中長期的觀點進行綜合判斷」。圖為男童遇刺亡的深圳日本人學校外。美聯社
男童被刺殺事件後，有日本國會議員提出提高警示級別。然而，日本外務省表示，「目前沒有研擬檢討（提升層級），但會從中長期的觀點進行綜合判斷」。圖為男童遇刺亡的深圳日本人學校外。美聯社

在環太平洋的先進國家當中，目前只有日本對於前往中國的旅遊警示是處於「層級0」。經歷中國深圳日本男童遭到刺殺事件後，日本外務省仍表示，現階段沒有打算檢討提升。

產經新聞報導，在美國、澳洲、韓國等環太平洋先進國家當中，目前只有日本對中國的旅遊警示為「層級0」，在中國深圳發生日本男童被刺殺事件後，有日本國會議員提出提高警示級別。然而，日本外務省表示，「目前沒有研擬檢討（提升層級），但會從中長期的觀點進行綜合判斷」。

根據各國官方網站，目前美國對中國的旅遊警示風險為4個層級當中的第3級，建議「非必要勿前往」，這是去年因應中國國安法，美國國務院認定「在中國境內，存在中國政府對美國公民不當拘留的風險」。

台灣方面，陸委會6月27日公布，調升中國大陸及香港澳門旅遊警示為「橙色」燈號，建議民眾避免非必要旅行。

此外，加拿大、澳洲和紐西蘭的風險級別，都屬於4個層級中的第2級。韓國國情院也發出旅遊警戒，警示7月1日起入境中國可能被任意檢查手機、任意拘捕。

日本外務省針對本國公民在海外旅遊和滯留所設的警示層級有4階段，包括「層級1」（需充分注意）、「層級2」（非必要，盡量不要前往）、層級3（停止前往）、層級4（勸告離境）。

儘管今年6月蘇州發生了日本人母子被襲擊事件，日前又發生深圳的日本男童遭刺殺事件，日本對中國的旅遊警示層級仍未提高，除了新疆維吾爾自治區和西藏自治區外，對中國其他地區的旅遊警示保持在「層級0」。

深圳事件後，日本外務省只有提醒「請帶著孩子前往旅遊的家庭，務必注意行動」。

無黨籍眾議員松原仁表示，「在中國生活的日本人面臨反日教育的風險。日本應該以這次事件為由提高警示層級，以促使習近平政權改善相關對應措施。」

松原仁表示，這一系列針對日本的攻擊事件可能源於中國的「反日教育」，中國媒體幾乎沒有報導男童被刺殺事件，似乎是在宣揚「愛國無罪」。他主張，「至少應該提升旅遊警戒層級，否則將是喪失國家立場」。

旅遊警示 日本 深圳 美國公民

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