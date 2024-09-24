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菲律賓海域法案待簽署 南海政策將具一貫性

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓參議院議長艾斯古德羅表示，菲律賓海域法案已呈交總統府等候簽署，法案雖然無法強迫中國離開南海菲索區域，但可讓菲國未來的南海政策具有一貫性。

艾斯古德羅（Francis Escudero）今天在菲律賓外國記者協會（FOCAP）主辦的座談會上說，菲律賓海域法案（Philippine Maritime Zones Act）已呈交總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）簽署。

菲律賓參議院與眾議院聯席委員會7月間通過菲律賓海域法案，旨在援引聯合國法洋法公約（UNCLOS）界定菲國海洋範圍，並授予菲律賓可在這個範圍內行使的法律權力。

法案一旦獲小馬可仕簽署，料會引起中國抗議。

艾斯古德羅說，這將是菲律賓第一道認可國際仲裁結果、明定「西菲律賓海」權益、所有權和主權的國內法，可強化菲律賓對「西菲律賓海」主張的法律依據，為國家立場帶來一貫性。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對於南海菲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區；菲律賓援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），主張可獨享這片海域的資源。

艾斯古德羅坦承，雖然菲律賓海域法案通過後，也無法強迫另一個主權國家離開「西菲律賓海」，但可制約菲律賓未來的總統，不會因個人對中國的態度而改變南海政策。

他說：「這代表沒有任何總統可以忽略南海立場或是將南海置於一旁，因為根據菲律賓憲法，總統的職責是執行法律。」

在過去數10年，菲律賓若出現「親中」總統，對宣示南海主權的態度和作為就會相對軟化；若出現「親美」或「反中」總統，南海立場則會相對堅決，包括派遣公務船到南海與中國船艦對峙。

艾斯古德羅也提到，他相信威懾是避免衝突的最佳手段，雖然菲律賓還沒有足夠強大的軍隊，但正與美國、日本、東南亞國家協會（ASEAN）及歐洲聯盟（EU）等夥伴合作提升實力，目的不是引發戰爭，而是維護和平。

另一方面，艾斯古德羅說，參議院和眾議院也正在準備菲律賓群島海道法案（Philippine Archipelagic SeaLanes Act）的最終版本，再交由兩院的議長簽署，然後呈交總統簽署。

菲律賓群島海道法案尋求在菲律賓群島水域指定海上航道，防止外國船舶飛機任意通行。

艾斯古德羅說，這道法案成為法律之後，極可能會由海岸防衛隊而非海軍執行，若有外國船艦進入菲國海域，將以無電廣播的方式通知或驅離。

南海 小馬可仕 菲律賓

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