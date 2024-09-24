涉菲律賓華人撕票案！台灣女子「李娜」在韓落網 刑事局這樣說

台籍陳姓女子涉及發生在菲律賓的中國公民及美籍華人撕票案，已於南韓落網。刑事局表示，中韓簽有引渡條約，無論目標對象國籍均可引渡，將持續關注，後續由外交部協助處理。

法務部國際及兩岸法律司則回應，相關機關已掌握此案狀況，會密切注意後續發展。

中國媒體報導，據菲律賓警方表示，6月底發生的中國公民及美籍華人在菲國被綁架撕票案，涉嫌把2名被害人騙往菲國的嫌犯「李娜」9月22日在南韓首爾落網，將引渡中國。

台灣警方今天表示，涉及此案的「李娜」為44歲台灣籍陳姓女子，出生地為台北，將持續關注此案發展。