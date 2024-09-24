教宗籲釋放翁山蘇姬 提議由教廷提供庇護

天主教教宗方濟各最近在亞洲與耶穌會會士對話時，呼籲釋放被拘禁的緬甸前領導人暨諾貝爾獎得主翁山蘇姬，並提議由教廷提供庇護。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）最近訪東南亞12天，期間在與亞洲耶穌會會士（Jesuits）不公開對話時曾表示：「我要求釋放翁山蘇姬（Aung San SuuKyi）女士，我在羅馬接見她兒子，我提議在教廷的領土接納她。」

現年87歲的方濟各曾於2017年12月訪緬甸，義大利日報「晚郵報」（Corriere della Sera）今天發表神父習安東（Antonio Spadaro SJ）撰寫的評論文章。習安東是羅馬耶穌會的修士，經教宗首肯而撰寫與會議有關的評論。

方濟各還說：「（緬甸）的未來必須是和平的，以尊重所有人的尊嚴與權利，以及讓每個人對共同利益做出貢獻的民主秩序為基礎。」

聯合國上週公佈的報告說，緬甸軍政府日益加大力道殺戮與逮捕，似乎是為了鎮壓異己，並且在不斷升高的衝突中招募士兵。

翁山蘇姬現年78歲，緬甸軍方於2021年發動政變推翻她領導的文人政府，迄今仍被拘禁，她因叛國與收賄及違反電信法等罪名而遭判處有期徒刑27年，不過她矢口否認上述指控，今年4月由監獄拘禁改為居家軟禁。