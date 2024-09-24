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日本政府敲定方針 10月1日召集臨時國會選出新首相

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本政府基於執政黨自民黨將於9月27日選出新任總裁，今天已通知眾議院及參議院的議院運營委員會，預計10月1日召集臨時國會選出新任首相。新內閣預料也將在同日上路。

自民黨總裁（黨主席）選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，預計9月27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官林芳正今天上午出席眾參兩院的議院運營委員會理事會時表明，有關選出新任首相的臨時國會，訂在自民黨新任總裁出爐的4天後，也就是10月1日召集。

對此，眾議院朝野政黨達成共識，將在10月1日臨時國會召集日的全體會議上，舉行首相指名選舉。

另外，最大在野黨立憲民主黨與在野的共產黨，認為有必要針對新政府施政方針等事項進行質詢，因此要求在全體會議上進行政黨代表質詢，並在預算委員會進行質詢，朝野接下來將持續進行協商。

選出新首相後，外界關注重點便是何時解散眾議院進行大選。

共同社報導，自民黨內有期待趁新首相誕生之勢，盡速舉行眾議院大選的聲音，因此，有看法認為最快可以在10月27日舉行眾議院大選，也出現11月10日投開票的選項等。

日本 自民黨

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