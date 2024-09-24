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聯合國難阻戰事形同失能？ 各界看法兩極

中央社／ 紐約聯合國總部23日綜合外電報導

隨著全球各地戰火四起，每天都有平民因此傷亡。批評人士指出，聯合國（UN）連最基本的職責都做不到；專家則示警，聯合國正因不在其控制範圍內的事而成代罪羔羊。

法新社報導，維護和平與國際安全是聯合國的核心使命之一，但隨著加薩（Gaza）、烏克蘭和蘇丹等世界各地流血衝突加劇，已重創聯合國聲譽。

批評人士指出，這些殘酷的衝突在在證明聯合國無法履行其使命。

對此，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）有不同看法。他告訴法新社：「我們所處的世界很顯然缺乏和平與安全，這顯然不是因為聯合國這個機構所導致…而是因為成員國。」

聯合國旗下負責維護並促進和平的安全理事會（Security Council），在加薩戰爭及俄烏戰爭的議題上，受限華盛頓、莫斯科當局行使否決權而形同失能。

聯合國安理會輪值主席、斯洛維尼亞駐聯合國大使茲波加（Samuel Zbogar）抱怨，英國、法國、中國、俄羅斯及美國這5個常任理事國之間存在嚴重分歧，正在破壞安理會的「正當性與實質作用」，並譴責美俄當局搞得安理會「氣氛很差」。

「國際危機組織」（International Crisis Group）專家高文（Richard Gowan）表示「聯合國始終無法阻止涉及大國的衝突」，他指控握有強大軍事力量的國家往往把聯合國推在前面充當擋箭牌。

高文說：「畢竟，讓美國和俄羅斯在安理會就敘利亞問題大吵一架，總比在敘利亞打上一仗來得好。」

耶魯法學院（Yale Law School）教授海瑟威（Oona Hathaway）為安理會鳴不平；她指出，安理會許多成就在本質上往往看不見，因為「你不會看到那些沒發生的戰爭」。她呼籲聯合國193個成員國的其餘成員透過聯合國大會（General Assembly）為和平做出貢獻。

學者強調，聯合國維和部隊在全球部署7萬名「藍盔」人員來保護平民（聯合國維和部隊因戴藍盔聞名），凸顯維和行動的重要性。

維和的理念雖崇高，但維和部隊仍面臨激烈反彈；例如維和部隊2023年遭非洲馬利共和國軍政府驅逐出境，結束在馬利的10年維和任務。

俄烏戰爭 安理會 聯合國

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