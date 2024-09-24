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法國內閣少數執政 先聚焦總預算與移民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】法國內閣少數執政，盼先讓總預算通過國會表決。法國新總理巴尼耶23日與共和黨官員第一次召開內閣會議，將總預算與控管移民法案列為優先法案。由於總統馬克宏不讓第一大的左派聯盟組閣，因此由他的復興黨與共和黨共組少數內閣，盼透過左派分裂讓其內閣能順利執政，但反對黨多已揚言要抵制。

將緊急控制邊境進出

根據《美聯社》報導，法國在選舉完2個月後終於有新政府誕生，由曾任英國脫歐的歐盟談判代表巴尼耶被馬克宏任命為總理，馬克宏希望他們在如此艱難的政治環境中要保持彈性。法國國會也將於10月開議，巴尼耶也指示總預算將會是主要挑戰，並先喊話表示，不會對全民加稅以償還對歐盟的借款。

巴尼耶也表示，內閣也會將管控與限制移民當做首要法案，因為法國的移民數量已經達到無法忍受的地步，因此有可能會採取如德國般，暫時控制邊境的措施。不過他未來嚴峻的考驗將會是10月1日，在國民議會進行整體政策演說的，議會對其的炮火質詢。

法國國會仍動盪

法國7月選舉結束，左派聯盟、馬克宏所屬政黨與極右派分別取得193、166與142席，但因為優先組閣的左派聯盟無法順利組閣，最終由馬克宏的復興黨與右派老牌政黨共和黨合作，但166席加上共和黨的47席也僅213席，距離多數的289席還有不少距離，馬克宏則期待其他政黨，如社會黨或綠黨跑票來穩固施政。

但由不屈法國、社會黨、綠黨與民主與共和左翼黨團組成的左派聯盟已經對馬克宏新內閣表達不滿，認為組閣並未尊重較多數民意。《法蘭西24》提到，新的內政部長勒塔約強力控制移民的態度，讓左派很不滿。加上馬克宏重新舉行大選就是要防堵極右派，新會期以勒龐為首的國民聯盟也不會給馬克宏好看臉色，外界相當關注法國的新政局能否延續。

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