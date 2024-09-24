俄機3度侵犯領空 日方定調挑釁提嚴重抗議

俄羅斯一架反潛巡邏機9月23日在日本北海道禮文島附近空域，3度侵犯日本領空，迫使日本航空自衛隊戰機首度施放熱焰彈警告俄機。日方定調俄方行為挑釁，已對俄國提出嚴重抗議。

日本共同社報導，防衛省表示，這架俄羅斯反潛巡邏機昨天下午在禮文島北側海域上空，3度進入日本領空。日本航空自衛隊出動戰機緊急升空因應並施放熱焰彈，這是航空自衛隊戰機首次在因應領空遭侵犯時施放熱焰彈。

日本政府防衛省已對俄國提出極為嚴重抗議，並持續進行警戒監視。

日本放送協會（NHK）報導，防衛大臣木原稔今天對於共軍與俄軍航機及艦艇相繼侵犯日本領空與領海表示，「對短時間持續發生（這些事件）感到強烈危機感」，未來也會根據實際狀況毫不遲疑嚴正地採取因應領空遭侵犯的反制措施。

木原也強調，考量到這次日方已進行通知與警告，俄方還二度甚至三度侵犯領空、持續滯留同一區域，「這種情況可以視為是挑釁行為」。

日本政府防衛省表示，自衛隊在因應領空遭侵犯時，會先使用無線電進行驅離，並讓戰機進入對方航機能目視的位置來警告對方勿侵犯領空，如果對方不配合的話，就會施放熱焰彈或信號彈進行警告。

●日機施放熱焰彈 屬最嚴厲因應作為之一

防衛省表示，這次是因為俄羅斯反潛巡邏機不遵從日方使用無線電等方式發布的警告，日方戰機才會使用熱焰彈。防衛省官員表示，在進行警告後，「使用熱焰彈是最為嚴厲的因應作為之一」。

熱焰彈是戰機等航機所施放的金屬粉末在空中燃燒，藉此躲避敵機所發射的飛彈追蹤，在各國都被用作防禦裝置。而在面對外來航機侵入領空等情況，熱焰彈有時也被作為警告之用。

有關因應領空遭侵犯使用武器的原則，日本政府一貫見解指出，面對搭載人員的機體，只有符合「正當防衛」及「緊急避難」等情況，才允許自衛隊使用武器。

這次侵犯日本領空的俄國反潛巡邏機上有搭載人員，但防衛省未把熱焰彈或信號彈視為武器，所以施放熱焰彈非屬使用武器。

正在美國訪問的日本首相岸田文雄表示，對俄國軍機侵犯日本領空感到極為遺憾，在透過外交管道對俄國政府表達極為嚴重抗議同時，也已要求對方防止類似情況再度發生。

●專家研判 俄機飛行恐是中俄軍事活動一部分

日本航空自衛隊前將領荒木淳一說，過去日俄雙方對領空範圍有微妙認知差異，造成有時會發生日本認為俄方已侵犯領空，但俄方認為未侵犯領空。

不過，荒木說，這次俄方在接獲日方數次通知與警告後仍侵犯日本領空，已超越對誤闖的認知。

荒木分析，跟中俄艦艇到昨天為止曾通過日本宗谷海峽相關，反潛巡邏機的任務就是搜索及監視水面艦與潛艦等活動，俄軍這次飛行很可能是中俄軍事活動的一部分。

他說，在中俄持續強化增加機艦協調行動等戰略合作，日本對此須更為關注中俄相關活動。

在俄羅斯侵略烏克蘭後，日本跟七大工業國集團（G7）成員國同步強化制裁俄羅斯，讓日俄關係陷入東西冷戰結束後新低點。