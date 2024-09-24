梅莉史翠普聯合國發聲 稱阿富汗母貓比女人自由

好萊塢女星梅莉史翠普（Meryl Streep）今天在聯合國（UN）表示，在阿富汗連母貓都比女人自由，期盼世界領袖關注阿富汗女性困境。

路透社報導，梅莉史翠普在聯合國大會（General Assembly）場邊的活動發表談話，以鼓勵阿富汗未來成為女性共融的社會。她表示：「這個社會本末倒置，對其他國家來說是一個警示。」

梅莉史翠普說：「現今在喀布爾（Kabul），連母貓都比女人擁有更多的自由，貓可坐在前門感受陽光照在臉上，或可追逐松鼠進入公園。現今在阿富汗，連松鼠都比女孩擁有更多的權利，因為公園已不開放女孩和婦女進入。」

她還說：「鳥兒在喀布爾可以唱歌，但女孩、婦女在公共場合不可以。這很反常。」

阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）2021年8月在美軍撤離後掌權，隨後打壓女性權益，包括禁止大部分女孩就讀高中和大學。塔利班也關閉美容院，不許婦女在沒有男性監護人陪同下出門旅行，上個月還頒布一長串新法令，包括規定女性外出遮臉。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天也在活動上說：「不讓婦女受教育、不給予婦女擔任領導角色的就業機會、不承認這些全國一半人口的權利與自由，阿富汗將永遠無法在國際舞台上占有一席之地。」