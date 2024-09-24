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颶風約翰登陸墨西哥太平洋岸 恐帶來致命洪水

中央社／ 墨西哥市23日綜合外電報導
颶風約翰（Hurricane John）今天挾著三級風暴的威力侵襲墨西哥南太平洋海岸，促使當局發布警告，提醒民眾待在室內躲避風雨。路透社
颶風約翰（Hurricane John）今天挾著三級風暴的威力侵襲墨西哥南太平洋海岸，促使當局發布警告，提醒民眾待在室內躲避風雨。路透社

颶風約翰（Hurricane John）今天挾著三級風暴的威力侵襲墨西哥南太平洋海岸，促使當局發布警告，提醒民眾待在室內躲避風雨。

法新社報導，美國國家颶風中心（National HurricaneCenter）表示，約翰颶風在格瑞羅州（Guerrero）馬奎利亞（Marquelia）附近登陸，最大持續風速約為每小時195公里。

報告警告：「破壞性的颶風威力強風、危及生命的風暴潮和洪水持續發生。」

報導指出，強降雨可能在南部州奇亞帕斯（Chiapas）、瓦哈卡（Oaxaca）和格瑞羅引發嚴重、可能是災難性的、危及生命的暴洪。

針對阿卡普爾科（Acapulco）東部到太平洋沿岸Bahias de Huatulco發布的颶風警報已經生效。

國家颶風中心表示：「登陸後，系統將在行經墨西哥南部高地地區時迅速減弱。」

總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel LopezObrador）稍早警告沿岸居民做好準備。

墨西哥 強降雨 颶風

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