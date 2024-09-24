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菲撤長駐公務船後 中國大陸部署南海船艦續創新高

中央社／ 馬尼拉24日專電

菲律賓撤離長駐在南海仙賓暗沙的唯一公務船之後，中國部署南海的船艦數目續創今年新高，達到251艘。菲律賓海軍官員表示，即使如此，菲方仍能在南海菲索區域執行巡邏及監控任務。

根據菲律賓海軍的每週監控報告，17日至23日期間，有251艘中方船艦出現在南海的菲律賓索討水域，也就是菲律賓向南海延伸的200海里專屬經濟區範圍，菲方稱為「西菲律賓海」。

在251艘船艦當中，有16艘海軍軍艦、28艘海警船、204艘可疑民兵船，還有3艘科研船；就地點而言，出現在仙賓暗沙（Sabina Shoal）與仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）船艦最多。

今年以來，中方部署在南海的船艦數目，已經3度創下新高。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天在記者會上猜測，中方船艦增多可能是因為颱風已經過去，南海的海象好轉。

崔尼代說，即使中方船艦數量創下新高，但菲律賓空軍、海軍及其他政府部門仍能執行海上及空中巡邏任務，「目前的情況只能顯示，沒有任何國家能完全控制南海廣大的海域」。

仙賓暗沙過去數週因中菲船艦對峙，成為新的南海衝突熱點。在多次碰撞且被中方斷糧之後，菲方於15日撤回已長駐5個月的唯一海防艦，22日聲稱派遣另一艘船前去替換，但因天候惡劣暫時在中途躲避風浪。

根據最新監控報告，中國在仙賓暗沙一帶部署了11艘軍艦及16艘海警船，有可能就是為了阻止替換的菲船前往。

被問及菲方替換船艦是否已抵達仙賓暗沙？崔尼代回應，相關細節並非他這個層級所能知悉，但強調，菲律賓仍能透過各種監控手段，監控中方船艦的動向以及南海情況的變化。

崔尼代補充，菲律賓在南海的新策略是不再對外透露船艦的行蹤，讓中國難以攔截。

國際海事問題專家鮑爾（Raymond Powell）昨天披露，一艘中國調查船及數艘可疑民兵船在距菲國海岸線僅27海里的海域進行調查作業。對此，崔尼代表示，菲國前往查證時，這些中國船隻都已離去。

南海 菲律賓

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