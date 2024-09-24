日本石川大雨釀災屆黃金72小時 續搜救7失聯者

日本石川縣遭破紀錄大雨侵襲，至少已造成7人罹難及部分村落成陸上孤島等災情。面對從9月21日至今已屆救援「黃金72小時」，搜救人員今天上午起繼續全力搜救7名失聯者。

日本讀賣新聞報導，根據石川縣政府彙整災情，7名死者分別是輪島市6人及珠洲市1人；失聯7人分別是輪島市4人、珠洲市2人及能登町1人。

而在輪島市、珠洲市及能登町的14個地區56處村落已成陸上孤島；至今仍有632人暫居上述3市町開設的避難所。災區至今仍有逾3500個家戶停電，另有逾5000個家戶持續面臨停水。

因為塚田川氾濫沖毀民宅，造成數人下落不明的輪島市久手川地區，搜救人員從今天上午7時左右動員約520人展開搜索。

此外，相關單位也出動重型機具整理災後現場，重型機具無法進入的地區，則由自衛隊員等人以手工方式清運。

在對外交通中斷的珠洲市大谷地區，搜救人員今天清晨5時起開始搜索失蹤者的下落。警消等也從今天開始正式投入搜救，並動員約200人進入遭土石掩埋的木造房屋內清運土石與家具。

這個地區在今年元旦發生的能登半島地震中，曾有逾10人因土石崩塌等不幸罹難。在現場負責指揮的富山縣緊急消防援助隊大隊長松井孝博說，將跟警方與自衛隊緊密合作，希望早日救出失聯者。