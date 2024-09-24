電子戰外擴…每日上千航班遭GPS詐騙攻擊 民航機機師乘客同遇險
虛假作偽的全球衛星定位系統（GPS）訊號正從烏克蘭和中東地區的戰場向外擴散，這種電子戰被被稱為「GPS詐騙攻擊」（GPS spoofing），原本被軍方用來干擾無人機和飛彈攻擊，但現在每天有超過1,000架的民航機受影響，它們會混淆駕駛艙裡的導航和安全系統，對機師的注意力構成沉重負擔。
美國航空公司機師凱瑞3月駕駛波音777飛機飛越巴基斯坦上空時，駕駛艙裡突然響起驚心動魄、「拉高」機頭的警報，但他明明飛在高於任何地形的32,000呎高空。
凱瑞判斷出那是假警報，僅虛驚一場。但他說，如果同時碰上引擎故障或其他緊急問題，情況 「可能非常危險」。
SkAI Data Services和蘇黎世應用科學大學的分析顯示，過去一年，遭遇GPS詐騙攻擊的民航機航班數量激增，2月時每天數十班，8月已經超過1,100。
德州大學奧斯汀分校航空工程教授Todd Humphreys說，大部分的攻擊來自俄羅斯、烏克蘭和以色列的電子戰強力發射器。手持式裝置也能在較小範圍內偽造GPS訊號。
民航機明顯不是目標，但這對要飛經全球一些最繁忙空中走廊的民航機機師來說，不具安慰作用。
現代客機高度仰賴GPS，假資訊可能使駕駛艙內的系統產生一連串的不當反應。
機師曾反映時鐘被重設至較早的時間、假警報響起，以及飛行路徑偏差等等。這些故障可能持續幾分鐘，也有可能是整個航程。
雖然機師都受過訓，知道在GPS故障時該如何改採備用的導航系統，但GPS詐騙攻擊仍然給飛安帶來巨大威脅。儘管目前還沒發生過，但萬一在關鍵時刻讓機師分了心，恐將釀成重大事故。
2023年9月，虛假的GPS訊號差點讓一架巴西航空工業公司（Embraer）的私人飛機未經許可就飛入伊朗領空。7月，一架從塞浦路斯出發的空巴A320機組人員通報，駕駛艙內有「嚴重地圖偏移」現象。同月，一架波音787客機在失去GPS訊號後，因一連串儀器問題，兩度降落失敗重飛，其中一次距離地面僅50呎。
航空公司正與飛機製造商、供應商和飛安監管單位合作，要開發短期暫時性的解決辦法，以及長期的修正方案。知情人士透露，加強民航機防干擾能力的設備標準，最快要明年才發布。
與此同時，機師在執行飛行任務前會聽取簡報，得知如識別潛在詐騙以及該如何應對，有時可能必須關閉某些功能，或者忽略來自安全系統、能減少撞機事故的「拉高」指令。
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