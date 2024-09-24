快訊

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

舔耳摸胸女助理…高院首開庭 宥勝「兩度鞠躬道歉」求緩刑

YouTube Premium「全球16國」漲價最高貴60% 訂戶轟：比HBO＋Netflix還貴

聽新聞
0:00 / 0:00

電子戰外擴…每日上千航班遭GPS詐騙攻擊 民航機機師乘客同遇險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
過去一年，遭遇GPS詐騙攻擊的民航機航班數激增，由2月的每天數十班，增至8月的逾1,100。美聯社
過去一年，遭遇GPS詐騙攻擊的民航機航班數激增，由2月的每天數十班，增至8月的逾1,100。美聯社

虛假作偽的全球衛星定位系統（GPS）訊號正從烏克蘭和中東地區的戰場向外擴散，這種電子戰被被稱為「GPS詐騙攻擊」（GPS spoofing），原本被軍方用來干擾無人機和飛彈攻擊，但現在每天有超過1,000架的民航機受影響，它們會混淆駕駛艙裡的導航和安全系統，對機師的注意力構成沉重負擔。

美國航空公司機師凱瑞3月駕駛波音777飛機飛越巴基斯坦上空時，駕駛艙裡突然響起驚心動魄、「拉高」機頭的警報，但他明明飛在高於任何地形的32,000呎高空。

凱瑞判斷出那是假警報，僅虛驚一場。但他說，如果同時碰上引擎故障或其他緊急問題，情況 「可能非常危險」。

SkAI Data Services和蘇黎世應用科學大學的分析顯示，過去一年，遭遇GPS詐騙攻擊的民航機航班數量激增，2月時每天數十班，8月已經超過1,100。

德州大學奧斯汀分校航空工程教授Todd Humphreys說，大部分的攻擊來自俄羅斯、烏克蘭和以色列的電子戰強力發射器。手持式裝置也能在較小範圍內偽造GPS訊號。

民航機明顯不是目標，但這對要飛經全球一些最繁忙空中走廊的民航機機師來說，不具安慰作用。

現代客機高度仰賴GPS，假資訊可能使駕駛艙內的系統產生一連串的不當反應。

機師曾反映時鐘被重設至較早的時間、假警報響起，以及飛行路徑偏差等等。這些故障可能持續幾分鐘，也有可能是整個航程。

雖然機師都受過訓，知道在GPS故障時該如何改採備用的導航系統，但GPS詐騙攻擊仍然給飛安帶來巨大威脅。儘管目前還沒發生過，但萬一在關鍵時刻讓機師分了心，恐將釀成重大事故。

2023年9月，虛假的GPS訊號差點讓一架巴西航空工業公司（Embraer）的私人飛機未經許可就飛入伊朗領空。7月，一架從塞浦路斯出發的空巴A320機組人員通報，駕駛艙內有「嚴重地圖偏移」現象。同月，一架波音787客機在失去GPS訊號後，因一連串儀器問題，兩度降落失敗重飛，其中一次距離地面僅50呎。

航空公司正與飛機製造商、供應商和飛安監管單位合作，要開發短期暫時性的解決辦法，以及長期的修正方案。知情人士透露，加強民航機防干擾能力的設備標準，最快要明年才發布。

與此同時，機師在執行飛行任務前會聽取簡報，得知如識別潛在詐騙以及該如何應對，有時可能必須關閉某些功能，或者忽略來自安全系統、能減少撞機事故的「拉高」指令。

GPS 機師 航班 詐騙

延伸閱讀

民航局查星宇重落地、調閱黑盒子 機師工會擔心變監控

向長榮的洋機師叫板 「拒驗DNA也可判親子關係存在…」她慘了

民航團體鬥爭！飛行員協會控冒名 機師協會批不實指控

美國無人機考察團來台 中科院最想推銷的產品是它？

相關新聞

電子戰外擴…每日上千航班遭GPS詐騙攻擊 民航機機師乘客同遇險

虛假作偽的全球衛星定位系統（GPS）訊號正從烏克蘭和中東地區的戰場向外擴散，這種電子戰被被稱為「GPS詐騙攻擊」（GPS...

阿根廷、委內瑞拉互看不順眼 對彼此總統發布逮捕令

在「無政府資本主義者」阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）和奉行社會主義的委內瑞拉強人馬杜洛（NicolasMa...

你是電玩高手或程式設計師嗎？ 英軍號召：國家需要你

英國國防大臣希利今天說，自7月上任以來，他已陸續採取措施以解決英國軍隊人員不足的問題，並正建立新管道，以更有效率直接為網...

近50年來首見！新加坡前交長易華仁認罪收受禮物 被控5項罪名成立

亞洲新聞台（CNA）報導，新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran）涉嫌貪腐遭控35項罪名，他在24日開庭時承認以公...

日本石川豪雨7死 專家分析災情擴大「3因素」

日本石川縣日前降下破紀錄大雨之後引發河川氾濫等災情，截至23日下午3時，共有7人死亡。日本學者分析，「地形」、「雨量超乎...

中國電動車在泰國讓日廠節節敗退 但最終恐換來苦果？

中國大陸汽車2023年在泰國新車銷售占比達11%，是前年的2.2倍，日本車市占率則跌破8成，鈴木與速霸陸（SUBARU）汽車今年宣布關廠，似乎印證中國電動車正在逼走日本車的論點。不過有媒體分析，日廠調整布局也與泰國國內車市不振有關，並示警陸廠在泰國恐會迎來電動車庫存過多的困境，不要高興太早。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。