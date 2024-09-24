澳洲台灣同鄉會特製感謝函 讚參議員挺台護民主

澳洲與荷蘭國會近期分別通過支持台灣的動議，駁斥中國對聯合國第2758號決議的錯誤解讀。澳洲台灣同鄉會為此向在國會發言支持挺台的8位澳洲參議員寄送特製感謝函，強調他們在國會中的發言重點，感謝他們為捍衛民主自由發聲。

澳洲參議院於8月21日通過挺台動議，強調聯合國第2758號決議並未賦予中華人民共和國對台灣的主權，也未決定台灣在聯合國及其相關國際組織中的地位，明確駁斥中國對聯合國2758號決議的錯誤解讀。

對此，澳洲台灣同鄉會寄送感謝函予8位發言支持挺台動議的參議員，讚揚他們的遠見與勇氣。感謝函並以每位參議員在國會的發言重點進行特製。

受函的8位澳洲參議員為歐尼爾（DeborahO'Neill）、佛西特（David Fawcett）、蘭比（JacquiLambie）、伯明罕（Simon Birmingham）、西科內（Raff Ciccone）、韓森（Pauline Hanson）、錢德勒（Claire Chandler）及雷諾茲（Linda Reynolds）。

澳洲台灣同鄉會表示，這些參議員的支持行動，不僅是對台灣2350萬人民的聲援，也是在國際社會為捍衛民主、自由及人權發聲的具體展現。

澳洲台灣同鄉會會長謝明君表示，澳洲國會此次通過的動議，不僅大大鼓舞在澳台灣社群，也進一步鞏固台澳雙方的友好關係。澳洲和荷蘭國會的行動為國際支持台灣的浪潮增添了重要一筆，一同表達拒絕中國虛假宣傳和對台灣國際參與權利的支持。

謝明君強調，這些國際支持台灣的舉措，顯現全球越來越多國家正視台灣作為國際社會重要成員的地位。台灣人無論身處何地，也都將持續為爭取國際參與權利而努力。

澳洲台灣同鄉會同時也邀請挺台國會議員參加10月19日第27屆理事會就職典禮，表達對各界支持台灣的謝意。