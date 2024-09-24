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澳洲領銜國際倡議 加強保護人道援助者

中央社／ 雪梨24日專電

澳洲將於本週在紐約的聯合國大會上，領導推動一項新的保護人道救援人員的倡議。此前，澳洲人道援助者弗蘭克康（Zomi Frankcom）在加薩因以色列空襲中喪生。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天宣布，與約旦、瑞士、印尼、獅子山、英國、日本、巴西、哥倫比亞等國成立部長級小組，共同討論保護人道救援人員的對策。

黃英賢在紐約受訪表示，「2023年是有紀錄以來人道援助者死亡人數最嚴重的一年，有280人死亡，數百人受傷或被綁架。2024年情況更糟」，這顯示保護人道援助者的規範正面臨威脅，並對當前及未來的衝突將產生深遠影響。

黃英賢指出，加薩對援助者來說是最危險的地方之一。今年4月，以色列襲擊了「世界中央廚房」車輛，導致澳洲援助者弗蘭克康及其他人員死亡，這不是單一事件，自加薩衝突以來，已經有300多名援助人員遇害。

她強調：「我們希望確保他們的死亡不會白費，並努力阻止更多生命的喪失。」

黃英賢與人道主義領袖會晤，並與聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）合作，制定具體措施來保護人道工作者。

黃英賢表示，部長級小組將把握聯合國安理會第2730號決議通過的契機，推動一項新的「保護人道主義人員宣言」，並在未來幾個月內起草具體的行動計劃，展現國際社會在保護人道工作者上的團結承諾，及將承諾轉化為具體行動。所有國家都將被邀請加入這項宣言。

澳洲 聯合國

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