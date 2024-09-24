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莫迪在美會澤倫斯基 重申印度支持和平解決衝突

中央社／ 新德里24日專電

即將結束美國行的印度總理莫迪（Narendra Modi），今天在紐約與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤。莫迪重申，印度致力於發生在烏克蘭的衝突早日解決，以恢復該地區的和平與穩定。

莫迪這次到美國除參加「四方安全對話」（Quad）峰會，還在聯合國大會「未來峰會」（Summit of theFuture）上發表演說，期間也與美國總統拜登（JoeBiden）、澤倫斯基等人會面。

這是莫迪與澤倫斯基在3個月內的第3次會晤，最近的1次是在莫迪8月訪問烏克蘭時。

莫迪在透過社群媒體平台X發出的聲明中說：「我在紐約會見了澤倫斯基，我們正致力於落實加強雙邊關係，這是上個月訪問烏克蘭時取得的成果。我也要重申，印度支持早日解決（發生在）烏克蘭的衝突，並恢復和平與穩定。」

印度新聞局發出的聲明稿指，莫迪強調：「印度採取明確、（態度）一致、具建設性的態度，支持透過外交和對話，以及和一切利益關係人接觸，來和平解決衝突。」

莫迪提到，印度願意提供「能力範圍可及的一切支持，促進讓衝突以和平的方式永遠地解決。」

澤倫斯基在X上寫道：「我們正積極發展兩國關係，共同努力加強各項合作，會談的主要焦點，是要強化在國際平台上的互動，尤其是聯合國、G20等。」

他也特別提到說：「（印度）針對我們主權和領土完整的明確支持，我十分感激。」

印度 澤倫斯基 莫迪

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