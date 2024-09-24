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沙巴無國籍者棚屋遭強拆 NGO：生命和尊嚴被處決

中央社／ 吉隆坡24日專電

東馬沙巴無國籍人士無合法身分，僅打黑工度日淪為社會邊緣人，警方最近以犯罪率等為由，拆毀他們唯一能遮風擋雨的棚屋。非政府組織「彩虹希望」呼籲要兼顧人權，否則無異「生命和尊嚴被處決」。

婆羅洲郵報（Borneo Post）報導，沙巴州警察局從今年下半年起全面展開拆除行動，迄今逾1500棟違法蓋在政府土地上的「棚屋」遭到強制拆毀，今後也會繼續拆除。

警察總監喬帝廸昆（Jauteh Dikun）表示，警方會在每個地區拆除大量或個別的棚屋，另會逮捕沒有證件的無國籍人士。

非政府組織「彩虹希望」（Rainbow of Hope）從8月起不斷透過社群媒體向外界發聲，盼國際社會以人權角度正視沙巴的無國籍人士處境。

1970年代菲律賓南部動亂頻仍，蘇祿族（Sulu）或巴瑤族（Bajau）被迫以難民身分逃到沙巴，大馬政府採取寬容懷柔態度，也是造成無國籍人士逐年攀升原因之一。

「彩虹希望」學校董事主席蔡威雄（Mark Chai）今天告訴中央社，沙巴政府近期拆除逾1500棟棚屋，顯然是公然的「不人道行為」，人權團體並非贊同縱容無國籍人士非法入境或延長居留，但不論是否具有合法身分，無國籍人士爭議由來已久，都是「應該值得同情與人道對待的人類」。

他指出，警方逕行拆毀逾1500棟棚屋，無法實際解決最根本問題，而是把這群絕望的人再度推入谷底深淵，無國籍人士或迫於生活無奈鋌而走險，導致犯罪率增加，結果適得其反。

蔡威雄說：「政府必須以智慧和慈悲態度處理，要以更有人性和有效方法解決無國籍和非法移民的複雜困境，而不是讓他們的生命和尊嚴被處決。」

記者曾於2023年深入在地人鮮少踏入的首府亞庇（Kota Kinabalu）鄰近市區的鄉村發展合作社（KPD）旁空地「黑區」村落，當地聚集大約100戶共約600名的無國籍人士，如今他們的屋舍幾乎全遭剷平。

志工老師鄔婕品（ThorothyVoo）受訪說，村落裡唯一讓孩童上課的教室被拆除，曾經最多有50名小朋友上課，小朋友學習英文能夠聽說讀寫，無形中建構一條通往世界的橋梁，「對他們來說是一個很大的機會，學會知識，能夠賺錢打工充當家裡的生活費」。

亞庇有許多無國籍人士散居於城市周邊的低矮樹叢空地或河濱地，這裡是當地人通稱的「黑區」，生活條件惡劣，衛生堪慮，他們沒有身分證（MyKad），最終被迫在城市邊緣夾縫中生存。

馬來西亞由馬來半島的西馬與隔海的沙巴（Sabah）、砂拉越（Sarawak）組成。沙巴、砂拉越習慣被稱為東馬。沙巴總人口約390萬人，有110萬人是無國籍人士，比例近整體人口1/3，東馬的無國籍人士問題涉及複雜歷史與人為因素。

人權 國籍 馬來西亞

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