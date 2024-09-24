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日本解除海嘯注意報 未傳災情或傷亡

中央社／ 東京24日綜合外電報導

日本氣象廳今天上午針對伊豆群島與小笠原群島發布「海嘯注意報」過後，於今天上午11時（台北時間10時）解除「海嘯注意報」。目前未傳出災情或傷亡。

日本放送協會（NHK）報導，根據氣象廳觀測，鳥島近海今天上午8時14分左右（台北時間7時14分）發生推估規模5.8的地震，震央位於八丈島以南約180公里處的鳥島近海、深度約10公里。

氣象廳起初推估規模為5.9，後來下修至5.8，且未觀測到出現震度1以上的地區。

而氣象廳在這起地震發生過後，針對伊豆群島與小笠原群島沿岸發布「海嘯注意報」。而伊豆群島多地今天上午也先後觀測到高度不等的海嘯。

八丈島八重根地區測得50公分海嘯；神津島觀測到20公分海嘯；三宅島坪田地區與阿古地區測得10公分海嘯；伊豆大島實測到10公分海嘯；八丈島的神湊地區觀測到10公分海嘯。以上高度均為最高高度。

由於潮位未出現明顯變化，日本氣象廳今天上午11時解除「海嘯注意報」。

伊豆群島與小笠原群島的行政區域劃分下轄於東京都，東京都政府目前未獲報出現災情；海上保安廳（相當於海巡署）截至「海嘯注意報」解除過後的上午11時20分，也未接獲有船隻或港口受災的資訊。

地震 日本 海嘯

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