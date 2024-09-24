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近50年來首見！新加坡前交長易華仁認罪收受禮物 被控5項罪名成立

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
新加坡前交通部長易華仁24日出庭承認以公務員身分收受禮物，並且被判5項罪名成立。歐新社
新加坡前交通部長易華仁24日出庭承認以公務員身分收受禮物，並且被判5項罪名成立。歐新社

亞洲新聞台（CNA）報導，新加坡前交通部長易華仁（S. Iswaran）涉嫌貪腐遭控35項罪名，他在24日開庭時承認以公務員身分收受禮物的較輕罪名，並且被判5項罪名成立。

62歲易華仁共面對35項控狀，稍早代表檢方的高級副總檢察長戴偉雄表示，依據第165條修改其中2項貪汙罪為較輕的以公務員身份索取貴重禮物與好處。

檢方證實易華仁已完全交出財物收益，但由於認罪時間較遲，因此應給予有限的從輕處分，並要求判處6至7個月監禁。

副檢察長表示，交出金錢無法挽回對公眾利益的損害，並補充說，易華仁是在法庭發出起訴指示且在第一天審判展開之前，才表示有意認罪。

易華仁是新加坡近50年來第一位面臨司法審判的官員，他還承認了一項妨礙司法公正罪名。

司法 收賄 新加坡 貪汙

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