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日本石川豪雨7死 專家分析災情擴大「3因素」

中央社／ 東京24日綜合外電報導
日本石川縣日前降下破紀錄大雨之後引發河川氾濫等災情，截至23日下午3時，共有7人死亡。圖／美聯社
日本石川縣日前降下破紀錄大雨之後引發河川氾濫等災情，截至23日下午3時，共有7人死亡。圖／美聯社

日本石川縣日前降下破紀錄大雨之後引發河川氾濫等災情，截至23日下午3時，共有7人死亡。日本學者分析，「地形」、「雨量超乎預期」、「地震」是災情擴大的3大因素。

●2天累計降雨量 相當往年單月份的2倍多

日本放送協會（NHK）報導，氣象廳9月21日上午一度針對輪島市、珠洲市及能登町發布最高警戒等級的「大雨特別警報」。

而石川縣輪島市與珠洲市截至9月22日晚間10時的48小時累計雨量，分別為498.5毫米與393.5毫米，是往年9月單月份雨量的2倍多，同時也創下氣象廳開始統計以來當地的新高紀錄。

破紀錄大雨也導致能登地區出現23條河川氾濫、土石流等災情。石川縣府表示，截至23日下午3時，輪島市6人與珠洲市1人，共7人罹難，2人下落不明，4人失聯，輪島市有40處、珠洲市14處、能登町2處因為連外道路受損被孤立。

●黃金72小時將屆 警消與自衛隊加緊搜索

「朝日新聞」報導，距離9月21日的豪雨之後，救援黃金72小時今天將屆。根據奧能登廣域圈事務組合消防本部說明，警消與自衛隊今天投入共520人左右的人力，持續在輪島市久手川町搜索失聯者。

由於受到淹水與斷水影響，輪島市的市立小學與國中臨時停課。今年1月1日能登半島地震受災戶所居住的臨時住宅，也遭遇淹水災情，災民與志工已經開始清理沙土。

「朝日新聞」報導，今年1月1日才遭遇強震的能登半島近日被豪雨侵襲後，多達23條河川曾經氾濫，氾濫河川地附近也出現「臨時住宅淹水」、「4間房屋被沖走」、「住宅傾斜」等災情。

●水文與防災專家分析 河川氾濫致災情擴大原因

專精於水文與防災學的東京理科大學教授二瓶泰雄指出，有3大要素導致河川氾濫的災情擴大。

第1個要素是「地形」：能登半島的河川長度較短，加上當地山勢陡峭，上游的雨水短時間內流向下游容易造成河水暴漲。

第2個要素是「雨量超乎預期」：護岸工程的設計階段時，會考量「計畫雨量」，而這個計畫雨量是預期雨量的上限值。不過這次的豪雨中，有地方的雨量比計畫雨量多出2倍以上。

第3個要素是「地震的影響」：今年1月1日能登半島地震過後受損的護岸尚未完全修復。

日本 豪雨 雨量

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