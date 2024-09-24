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巴西總統與石油公司閉門會議 環保人士指言行矛盾

中央社／ 聖保羅23日專電
巴西總統魯拉一方面預計發言呼籲全球領袖緊急採取行動應對全球變暖，另一方面又與跨國石油公司高層舉行閉門會議。路透
巴西總統魯拉一方面預計發言呼籲全球領袖緊急採取行動應對全球變暖，另一方面又與跨國石油公司高層舉行閉門會議。路透

聯合國大會總辯論24日登場，巴西總統魯拉一方面預計發言呼籲全球領袖緊急採取行動應對全球變暖，另一方面又與跨國石油公司高層舉行閉門會議。環保人士認為，魯拉言行自相矛盾。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與殼牌（Shell）執行長薩萬（Wael Sawan）與殼牌巴西總裁品圖（Cristiano Pinto）今天舉行會議，持續大約1小時，沒有被列入向媒體分發的總統議程中。

在接受巴西媒體詢問時，至少有3名總統顧問表示，他們被指示不要披露這次會議，後來得到財政部證實；應殼牌公司的要求，沒有被告知會議討論內容。

然而，品圖已經公開表示殼牌對巴西赤道邊緣地區（Margem Equatorial）的石油和天然氣勘探感興趣。

巴西赤道邊緣地區（Margem Equatorial）位於北大河州（Rio Grande do Norte）和阿瑪帕州（Amapá）海岸之間，初步研究指出可能存在大量石油和天然氣儲量。

該地區有5個沉積盆地，包括亞馬遜河口（Foz doAmazonas）、巴拉-馬蘭濃（Pará-Maranhão）、塞阿拉（Ceará）、巴雷里尼亞斯（Barreirinhas）和波蒂瓜爾（Potiguar），殼牌在波蒂瓜爾和巴雷里尼亞斯2個沉積盆地有勘探區塊。

這個議題在魯拉政府中引起爭議，部分人士認為投資化石燃料勘探對於為國家創造財富和經濟成長至關重要，但化石燃料的燃燒是導致全球變暖氣體的主要來源之一，該計畫違背巴西關於應對氣候變化的承諾。

此外，巴西環境部長席瓦（Marina Silva）也支持巴西環境和可再生自然資源研究所（Ibama）的決定，禁止在該地區鑽探。

巴西尚未確定是否允許勘探赤道邊緣，但環保人士認為，政府一邊深化石油勘探，一邊指出環境保護是優先事項，根本自相矛盾。

巴西政府是其國營巴西石油公司（Petrobras）的大股東，其產量每年都在增加，估計2030年將達到頂峰。即便如此，巴西的產量仍不到世界產量的5%。

根據歐洲聯盟哥白尼大氣監控機構（EU'sCopernicus Atmosphere Monitoring Service，CAMS）的衛星數據，目前巴西正面臨亞馬遜雨林和大沼澤濕地（Pantanal）20年來最大的火災。

儘管巴西政府有責任，正如魯拉本人所承認的「政府並沒有做好100%的準備來處理這種情況」，魯拉在聯合國大會的發言預計會將火災歸咎於聖嬰現象（ElNiño）、環境犯罪和掠奪行為，以及批評各國在減少溫室氣體排放方面做得不夠。

巴西正在將賭注押在環境問題上，以發揮全球領導作用。明年，巴西將在北部城市貝倫（Belém）舉行第30屆聯合國氣候大會（COP-30）。

昨天，魯拉在聯合國活動未來峰會上表示，過去20年來，聯合國的多邊體系改革議程幾乎沒有任何進展，儘管永續發展目標是近年來最偉大的外交事業，全球集體行動卻面臨失敗。

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