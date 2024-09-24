【專家之眼】四方安全對話與四海連動

日前，美國總統拜登在四方安全對話（Quad）高峰會，同時會晤日本、印度和澳洲領袖後發表共同聲明，有意支持維持印太和平穩定，堅決反對企圖以武力改變現狀的片面或破壞穩定行動。但因麥克風沒有關閉，拜登私下稱，中國大陸持續在台海等地以挑釁舉止測試我們。事後的聯合聲明雖未點名中國，但拜登無意或有意但不直接地洩漏明確抗中的立場，並稱中國戰術在變但戰略沒變，這在南海、東海和台海皆然，故必將有損此次峰會避免針對北京的努力。

聲明還提及，四國的相關海防隊，計畫明年展開首次Quad海上船隻觀察任務（Quad-at-Sea Ship Observer Mission），以提高相互操作性並增進海上安全，未來幾年也會持續在印太各地繼續從事進一步任務。四國並將致力推動半導體合作，更將互補優勢。其中也值得注意的是，自獨立以來，印度就主張不結盟政策，但這次莫迪總理也積極支持Quad。整體觀之，美方有意繼續圍堵中國的立場不變。

綜觀當前的東亞情勢，筆者曾提出南海、台海、東海（釣魚台）與黃海（北韓）的四海連動格局。這四個地區的動能，此消彼長，息息相關，環環相扣。尤其，日本意圖調虎離山、聲東擊西，已積極支持菲律賓與越南來升高南海的對峙，以便東海減壓，其底氣當然是因為美國撐腰所致。

而北韓可視為是北京的夥伴，但是也經常鬧矛盾。因為平壤認為站在第一線抗美，這當然也是保衛中國，否則若被外力擊垮台，美軍將站在鴨綠江邊，北京當然必須支持北韓抗美，甚至有被牽著鼻子走的跡象。而中印關係也一直未見改善，雙方雖排除兵戎相見，但是對峙的氛圍強烈。

而台海與南海，更是中美在兩岸博弈中的籌碼，雙方都不願退讓。相對的，日本與澳洲都是美國的跟班，二戰後日本唯美是從至今未變；而澳洲更是親美，從韓戰開始，美國在中東與東亞的所有戰事，澳洲無役不與，兩國又都是五眼聯盟的夥伴。故在此印太的博弈格局當中，中方並未佔到上風。

雖然如此，若真的爆發戰事，這些國家的態度如何，還在未定之天。因為這將傷及相關國家與大陸的政治與經貿關係，為了台灣、南海甚至釣魚台而產生重大損失，是否划算？