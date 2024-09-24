斯里蘭卡 選出馬克思主義總統

斯里蘭卡新總統迪桑納亞克廿三日宣誓就職，他是馬克思主義政黨人民解放陣線（ＪＶＰ）領袖，其反貪和扶貧政策主張獲得支持，在廿一日的總統大選囊括約四成二選票。

建制派政黨則被認為造成斯國二○二二年經濟崩潰及當前民眾的生計困難，受到選民懲罰。現任總統威克瑞米辛赫在本次大選落馬。

這次斯國大選有卅八人參戰，由於無人得票過半，得票率最高的迪桑納亞克及主要反對派領袖普瑞馬達沙進行第二輪計票決選。路透報導，這是斯國史上首次總統大選由第二輪計票定勝負。

斯國選制允許選民依喜好順序選擇三名候選人。無人過半時，將留下得票率最高的兩人，其餘淘汰，接著檢查被淘汰候選人的選票，較傾向支持兩人中哪一人，再計入兩人選票，最後得票數最高者勝選。

五十五歲的迪桑納亞克說，將盡一己之力恢復人民對政治人物的信心，也說自己不是巫師也不是萬事通，但會徵詢最佳建議盡力而為，「我需要每個人的支持」。

迪桑納亞克在中產階級環境長大，曾取得物理學位。一九八七年，「印度斯里蘭卡協定」簽訂，ＪＶＰ對當局發動武裝鬥爭奪權。迪桑納亞克大約這時投身政治，他也成為學生領袖。非官方估計顯示，約六萬人在該鬥爭喪命。ＪＶＰ一九七一年就曾首次發動短暫叛亂，導致二萬人死亡。

迪桑納亞克一九九七年加入ＪＶＰ中央委員會，二○○○年首度成為國會議員，二○一四年擔任該黨黨魁。英國廣播公司（ＢＢＣ）報導，他曾為ＪＶＰ過往暴力致歉。

迪桑納亞克在二○一九年總統大選得票率僅百分之三，但這次選前就被視為熱門人選。他提倡強硬打貪和更大規模社福計畫，並承諾減稅。分析家指出，通膨和生活成本高漲及貧窮問題下，斯國選民企盼穩定物價和改善生計的解方。

斯國經濟二○二二年一度崩潰，原因包括過量借貸、新冠疫情及當局使用庫存不多的外匯存底來支撐該國貨幣。這場危機導致基本物資短缺和大規模抗議，時任總統拉賈帕克薩流亡請辭。當前政府用加稅、削減社福等措施來讓經濟回歸正軌，但讓許多民眾生計青黃不接。