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美中軍方高層面對面交流…共軍南區司令 會美印太司令

聯合報／ 國際中心／綜合報導

中國大陸國防部廿三日證實，應美方邀請，共軍南部戰區司令員吳亞男十八至廿日率團赴美國夏威夷參加印太防長會議；期間曾與泰國、新加坡、菲律賓、英國、法國及美國等國與會代表進行雙邊會見或互動交流。

大陸國防部官網廿三日晚間披露上述消息，並指吳亞男與美軍印太司令部司令巴帕羅會見時，「圍繞落實兩國元首共識，就共同關心的問題，坦誠深入交換意見」。

外媒日前報導，吳亞男將率共軍代表團訪問夏威夷，出席年度「印太防長會議」。這代表中美兩軍重新開始溝通邁出了重要一步。

時任美國眾議院議長裴洛西二○二二年訪問台灣後，中方關閉了中美兩軍間部分溝通管道，以示抗議。去年十一月，大陸國家主席習近平與美國總統拜登達成共識，雙方軍隊需要重開溝通管道。

國防部 溝通 美國

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