領空遭3度入侵…日戰機射熱焰彈 驅離俄軍機

日本共同社等媒體廿三日報導，日本防衛省說，一架俄軍「伊爾38」反潛巡邏機廿三日下午三度進入日本領空，航空自衛隊隨即派戰機緊急起飛，並首度發射熱焰彈驅離俄機。

該俄機廿三日自下午一時至三時三度進出北海道的禮文島領空。該小島位於日本海，是日本最北端的有人島。

日本防衛大臣木原稔說，對於侵犯領空的俄羅斯軍機，航空自衛隊派出一架Ｆ—15和一架Ｆ—35戰機攔截，除了以無線電警告對方，日方戰機還在俄機第三度進入日本領空時發射了熱焰彈。

熱焰彈並非攻擊性武器，一般是用來干擾敵方紅外線導向飛彈的誘餌。防衛省說，發射熱焰彈是進行警告，「不屬於射擊」。

對此，正參選自民黨總裁的內閣官房長官林芳正在記者會說，已向正在美國訪問的首相岸田文雄報告。林芳正表示，這是日本自衛隊戰機首度發射熱焰彈警告入侵領空的外國飛機。

林芳正說，日方將堅定守護領土、領海及領空，並和美國等國密切合作。日本政府對俄方此舉感到遺憾，已循外交管道向俄羅斯提出抗議，要求防止再次發生。

這並非俄國軍機首度入侵日本領空。二○一九年六月，一架俄國Tu—95轟炸機進入沖繩南方和伊豆群島的日本領空。二○二三年，另一架疑似俄國軍機也曾進入日本領空。