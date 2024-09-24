印度通報首例M痘新病毒株 患者曾赴阿拉伯聯合大公國

南亞國家印度今天通報當地首起M痘（mpox，舊稱猴痘）病毒第一分支的子分支（Clade 1b）病例，患者是在南部克勒拉邦（Kerala）的1名男性。

路透社報導，印度的國際亞洲新聞社（ANI）先前引述官方消息人士指出，上週在克勒拉邦的馬拉普蘭縣（Malappuram）通報的1起M痘病例屬於clade 1病毒株，印度衛生部發言人韋瑪（Manisha Verma）今天證實這起病例。

克勒拉邦當局上週表示，患者是1名38歲男性，他從阿拉伯聯合大公國返國入境，現已住進馬拉普蘭縣的公立醫學院附設醫院。

馬拉普蘭縣的1名官員今天告訴路透社，約有29位這名患者的親友及37名與他搭乘同班機的旅客接受居家觀察，尚無人出現任何M痘症狀。

印度曾在2022年至今年3月間通報約30起M痘較舊病毒株clade 2的確診病例和1例死亡，本月稍早又通報1例clade 2確診。