自民黨黨魁選舉倒數3天 石破吸走黨員票小泉恐掉隊

日本電視台（NTV）對自民黨黨員所做的最新民調顯示，27日投開票的自民黨總裁選舉選情明顯出現變化，原本的人氣王小泉進次郎在黨員票部分持續流失，最後可能由石破茂對決高市早苗的態勢愈來愈明顯。

由於黨員名冊並非可輕易取得，這次選舉至今，日媒僅NTV及讀賣新聞做過黨員民調。按該黨總裁選制，本屆已確定首輪的黨員票和黨籍國會議員票各有368張。黨員票在第一輪的重要性遠高於第二輪決選。

在20至21日進行的NTV調查中，前防衛大臣石破、經濟安保大臣高市與前環境大臣小泉分別獲3成1、2成8及1成4的受訪黨員支持；僅6%還沒決定投給誰。

對比NTV12日的黨員民調，9位候選人中的領先群也是石破、高市和小泉，依序獲2成5、2成2與1成9支持；9%尚未決定。

由此看來，上屆2021年結盟支持數位大臣河野太郎的石破和小泉間，選票似出現流動，小泉因提出女性婚後可選擇不冠夫姓及放寬企業解雇員工規定等政見，引發爭議，其選票可能已流向石破。

至於NTV最新民調中，議員票部分，依序是小泉55票、石破「接近40票」及高市「逾30票」。尚未明確表態的黨籍參、眾院議員剩約45人。因此兩種選票相加後，石破、高市及小泉首輪分別已掌握的票數，將各是「約160票」、「超過140票」跟「接近110票」。

NTV最新民調發現，這3人大幅領先外務大臣上川陽子等其餘6位候選人，但因參選爆炸，預料首輪將無人能過半，必須進入第二輪才能決定勝負。在仍有議員甚至黨員還沒決定投票意向下，選情還可能有變化。