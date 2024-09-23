北韓公開濃縮鈾生產設施博關注 南韓：可能再核試

北韓日前首度公開生產作為核彈燃料的濃縮鈾生產設施照片，南韓國家安保室長申源湜今天向媒體表示，北韓應是意圖藉此在美國大選期間吸引國內外關注，任何時候都可能進行第7次核試驗。

申源湜今天接受韓聯社及YTN訪問時作以上表示，分析指出北韓是為了在美國忙於大選期間凸顯核武威脅，吸引國內外關注，才公開濃縮鈾生產設施照片，並表示「若（公開）濃縮鈾設施無法達成政治目的，他們也可能透過抽取核廢料、核試驗等方式吸引注意」。

申源湜說，北韓近期透過勞動新聞公開的濃縮鈾生產設施，早就受到美國及南韓密集追蹤動態，北韓這次選擇正式公開，是希望吸引國際關注，藉此為平壤當局想提出的要求爭取更多籌碼。

北韓日前透過官媒公開領導人金正恩視察核武研究所與武器級核材料生產基地的消息，內容包括用來進行鈾濃縮的金屬離心機照片。報導轉述，金正恩要求工作人員生產更多戰術核武材料，強調這些核武對抵抗美國等外部勢力至關重要。

對於北韓進行第7次核試驗的可能時間點，申源湜指出，北韓為開發小型核武所需技術至少還需進行幾次核試驗，「他們始終維持隨時能進行試驗的狀態，只需金正恩下令」，預期會依戰略上對北韓最有利的時間進行，「美國大選前後也包含在內」。

美國及南韓有關當局與專家智庫很早就提出北韓在美國大選前後進行核試驗的可能性，申源湜表示，這也是美國與南韓最著重追蹤的北韓動態之一。

針對北韓接連不斷的挑釁，申源湜強調，「若北韓想得到什麼，透過威脅與挑釁是絕對行不通的」，呼籲平壤當局透過真誠對話與妥協來協商，並要求連日不斷空飄垃圾氣球的北韓立即停止這種「拙劣又低級的挑釁」。