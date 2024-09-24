德地方選舉 執政黨險勝

根據德國布蘭登堡邦地方議會選舉的開票結果，在現任邦長沃伊德克（Dietmar Woidke）全力拚戰下，社民黨（SPD）以30.9%得票率領先極右翼德國新選擇黨（AfD）的29.2%，這場勝利也將使在社民黨內領導飽受批評的總理蕭茲暫時鬆了一口氣。

開票結果還顯示，莎拉‧瓦根克內希特聯盟（BSW）以13.5%領先基民黨（CDU）的12.1%，首次獲得議會席次。綠黨（Greens）、左派黨（Linke）與自民黨（FDP）得票率都在5%以下，確定沒有席次。

布蘭登堡邦議會共有88個席次，預估社民黨將拿32席，新選擇黨30席，BSW有14席、基民黨12席。社民黨可能與基民黨繼續組成聯合政府，距離過半的45席還缺關鍵1席。

BSW曾公開表示不會與AfD在聯合政府上合作。社民黨自1990年兩德統一以來一直是該邦的執政黨。

民調結果也顯示，有50%選民希望沃伊德克續任邦長，47%對沃伊德克領導的聯合政府感到滿意。