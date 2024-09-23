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討論日童遇襲案 日本要求中國管控網上反日言論

中央社／ 台北23日電

日本共同社報導，日本外務副大臣柘植芳文今天在北京與中國副外長孫衛東會談，要求 中方採取具體措施保障日僑安全，並徹底管控中國社群平台上「毫無根據性質惡劣的反日發帖」。

深圳日本人學校一名10歲男童在「九一八」事變93週年當天在上學途中遭刺傷後不治身亡。日本首相岸田文雄痛批犯行極為卑劣，要求中國盡快說明。

據共同社中文網今晚報導，專程為此事赴中國的柘植芳文今天在北京與孫衛東會談，要求中方採取具體措施保障日僑安全。

報導說，為防止類似事件再次發生，日方要求徹底管控中國社群平台上「毫無根據的性質惡劣的反日發帖」，並再次要求中方查清包括作案動機在內的真相，且給出明確說明。

孫衛東則稱這起案件令人震驚，並表示遺憾和痛心；中方並有意為遺屬提供必要的援助。

根據報導，孫衛東還表態，將保障包括日本人在內的所有外國公民人身安全，而兒童是所有國家都優先保護的對象，中國堅決懲治暴力。

北京 日本 社群

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