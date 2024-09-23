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印度主辦研討會 傳新德里首邀緬甸反軍政府勢力與會

中央社／ 新德里23日綜合外電報導

消息人士表示，印度當局已邀請緬甸反軍政府派人士出席在新德里舉辦的研討會。對於與西方國家避之唯恐不及的高階將領維持關係的印度來說，此舉可謂重要表態。

路透社報導，自緬甸軍方於2021年2月推翻民選政府後，緬甸便處於內戰狀態。如今在印度與緬甸長達1650公里的邊界地區，局勢陷入不穩，當地的重要基礎設施也可能遭戰火波及。

根據1名緬甸武裝組織領袖和2名熟知內情的消息人士，緬甸民主派人士成立的平行政府「全國團結政府」（National Unity Government），以及來自與印度接壤的欽邦（Chin）、若開邦（Rakhine）、克欽邦（Kachin）少數族裔叛亂組織皆已受邀參加11月中旬的研討會。

另2名不具名消息人士表示，這場研討會將由政府資助的「印度國際問題協會」（Indian Council ofWorld Affairs）主辦，協會成員包括印度外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）。

目前尚不清楚緬甸軍政府是否也將受邀參加這場以「憲政主義與聯邦主義」（Constitutionalism andFederalism）為主題的研討會。

緬甸軍方2021年政變引發的大規模抗議最終演變成全國性叛亂。武裝抵抗運動與一些少數族裔組織結盟，從軍方手中奪走大片土地的掌控權。緬甸軍政府則拒絕與叛軍對話，並稱其為「恐怖分子」。

叛亂組織「欽民族陣線」（Chin National Front）副主席隋卡（Sui Khar）談到研討會時表示：「我們將派遣代表與會。我想這是印度首次正式與非國家行為者接觸。這是一種正面積極的做法。」

消息人士透露，其他受邀出席的武裝組織還將包括控制若開邦（Rakhine）大片地區的若開軍（ArakanArmy），以及緬甸勢力最大的叛軍組織之一「克欽獨立軍」（Kachin Independence Army）。

印度 外交部 緬甸

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