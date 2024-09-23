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WHO：非洲年來通報3萬M痘疑似病例 800人疑感染喪命

中央社／ 倫敦23日綜合外電報導
世界衛生組織今天表示，非洲今年以來已通報近3萬個M痘疑似病例，大部分集中於檢測試劑已耗盡的剛果民主共和國。圖為一名感染M痘的剛果男子坐在病床上。圖／美國聯合通訊社
世界衛生組織今天表示，非洲今年以來已通報近3萬個M痘疑似病例，大部分集中於檢測試劑已耗盡的剛果民主共和國。圖為一名感染M痘的剛果男子坐在病床上。圖／美國聯合通訊社

世界衛生組織今天表示，非洲今年以來已通報近3萬個M痘疑似病例，大部分集中於檢測試劑已耗盡的剛果民主共和國。

路透社報導，世界衛生組織（WHO）發布報告指出，非洲大陸今年以來逾800人疑似感染M痘而喪命，剛果的中非鄰國蒲隆地也遭到疫情日益加劇的重創。

M痘可經由親密接觸傳播，通常不會致命，但少數病例例外。

WHO發表的聲明，並未提供之前數年可供比較的數據。

而非洲聯盟（African Union）的衛生監管當局說，去年爆發疫情的非洲7國，共計通報1萬4957個病例和739人死亡，相較於2022年，2023年新病例增加78.5%。

根據WHO的報告，今年1月至9月15日，非洲大陸通報2萬9342個M痘疑似病例和812人死亡。

WHO表示，光是今年8月，全球通報了2082個確診病例，為2022年11月以來最多。

世界銀行（World Bank）的大流行基金（ThePandemic Fund ）21日指出，協助對抗疫情，將撥款1億2889萬美元（約新台幣41億元）給10個非洲國家，協助對抗這波疫情。

M痘 疫情 非洲

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