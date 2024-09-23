快訊

獨／嚴防成數灌水 央行盯上不動產抵押貸款和定存單

神隱2年半！安以軒出席陳喬恩婚禮 純白裙裝現身「美貌依舊」

共軍將領訪夏威夷 中美兩軍高層恢復面對面交流

中央社／ 台北23日電

中國國防部今天證實，應美方邀請，共軍南部戰區司令員吳亞男18至20日率團赴美國夏威夷參加印太防長會議；期間曾與泰國、新加坡、菲律賓、英國、法國及美國等國與會代表進行雙邊會見或互動交流。

中國國防部官網晚間披露了上述消息，並指吳亞男與美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）會見時，「圍繞落實兩國元首共識，就共同關心的問題，坦誠深入交換意見」。

外媒9月稍早前報導，吳亞男將率共軍代表團訪問夏威夷，預料將出席由帕帕羅主持的年度「印太防長會議」（CHODs）。這代表中美兩軍重新開始溝通邁出了重要一步。

時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣後，中方關閉了中美兩軍間部分溝通管道，以示抗議。去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）達成共識，雙方軍隊需要重開溝通管道，以穩定兩國關係。

國防部 溝通 美國

延伸閱讀

拜登未關麥克風批大陸咄咄逼人 陸：美國別美化小圈子

Quad閉門會 拜登話被錄「中咄咄逼人測試我們」

美台國防工業會議登場 5大議題強化台灣安全

美選大洗牌！NBC民調賀錦麗好感度飆漲16％ 大幅領先川普

相關新聞

俄軍機今3度犯日領空 日自衛隊發射熱焰彈驅離

日媒23日報導，日本防衛省說，1架俄軍「伊爾38」反潛機同日下午3度進入日本領空，航空自衛隊隨即派戰機緊急起飛，並發射熱...

2華人在菲遭撕票 嫌犯「李娜」在韓被捕將引渡中國

中國媒體報導，據菲律賓警方表示，6月底發生的中國公民及美籍華人在菲國被綁架撕票案，涉嫌將2名被害人騙往菲國的嫌犯「李娜」...

鋰電池掰掰？三星傳已成功研發全球首款穿戴裝置用小型固態電池

南韓三星電子的電子零件製造子公司三星電機（Samsung Electro-Mechanics），傳出已成功開發出全球首款...

自民黨黨魁選舉倒數3天 石破吸走黨員票小泉恐掉隊

日本電視台（NTV）對自民黨黨員所做的最新民調顯示，27日投開票的自民黨總裁選舉選情明顯出現變化，原本的人氣王小泉進次郎...

WHO：非洲年來通報3萬M痘疑似病例 800人疑感染喪命

世界衛生組織今天表示，非洲今年以來已通報近3萬個M痘疑似病例，大部分集中於檢測試劑已耗盡的剛果民主共和國

民意支持度仍在提升 德國選項黨成為勃蘭登堡州議會第二大黨

具有部分極右傾向的選項黨在德國的民意支持度仍在提升。周日舉行的布蘭登堡州議會選舉中，選項黨獲得29,2%的選票，比2019年的得票率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。