共軍將領訪夏威夷 中美兩軍高層恢復面對面交流
中國國防部今天證實，應美方邀請，共軍南部戰區司令員吳亞男18至20日率團赴美國夏威夷參加印太防長會議；期間曾與泰國、新加坡、菲律賓、英國、法國及美國等國與會代表進行雙邊會見或互動交流。
中國國防部官網晚間披露了上述消息，並指吳亞男與美軍印太司令部司令帕帕羅（Sam Paparo）會見時，「圍繞落實兩國元首共識，就共同關心的問題，坦誠深入交換意見」。
外媒9月稍早前報導，吳亞男將率共軍代表團訪問夏威夷，預料將出席由帕帕羅主持的年度「印太防長會議」（CHODs）。這代表中美兩軍重新開始溝通邁出了重要一步。
時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）2022年訪問台灣後，中方關閉了中美兩軍間部分溝通管道，以示抗議。去年11月，中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）達成共識，雙方軍隊需要重開溝通管道，以穩定兩國關係。
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