2華人在菲遭撕票 嫌犯「李娜」在韓被捕將引渡中國

中國媒體報導，據菲律賓警方表示，6月底發生的中國公民及美籍華人在菲國被綁架撕票案，涉嫌將2名被害人騙往菲國的嫌犯「李娜」22日在韓國首爾落網，將引渡中國。中國媒體先前報導，指「李娜」具有台灣身分，但至今無法證實。

紅星新聞報導，知情人士今天表示，2名死者家屬剛從菲律賓警方得到消息，將兩名受害者騙往菲律賓並綁架的「李娜」22日在首爾落網，「接下來將引渡回中國」。

綜合澎湃新聞及每日經濟新聞先前報導，夏姓中國公民及孫姓美籍華人6月間都是接受自稱「李娜」的經銷商邀請前往菲律賓談生意，抵達後遭綁架，6月24日被發現已遭撕票。

據知情人7月初透露，菲律賓警方透過照片比對，已經確定「李娜」和另外至少一名男性涉案，且已鎖定涉案人「李娜」具有台灣身分，但「李娜」當時不在菲國境內。