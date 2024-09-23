路透：衛星影像顯示俄國9月稍早試射飛彈 疑失敗收場

根據武器專家和拍攝自發射場址的衛星影像分析，俄羅斯於9月稍早試射一枚「RS-28薩爾馬特」（RS-28 Sarmat）洲際彈道飛彈，但這次試射似乎以失敗收場。

路透社報導，美國衛星觀測組織「馬薩爾科技」（Maxar Technologies）提供的9月21日衛星影像顯示，位於俄羅斯北部普列塞茨克太空發射場（PlesetskCosmodrome）的飛彈發射井，出現約莫60公尺寬、像是火山口的坑洞；根據更早之前回傳的9月衛星影像，當時並未看見發射井周遭出現這樣的損壞情況。

不過，單憑衛星影像無法確認，使用液態燃料推進的薩爾馬特飛彈特究竟是試射失敗，或是卸出燃料時發生意外。

身在日內瓦專門研究俄羅斯核武計畫的分析師波德維格（Pavel Podvig）表示：「種種跡象顯示，這是試射失敗，地面出現一個大洞。飛彈和發射井發生了嚴重事故。」

俄羅斯國防部並未回覆路透社的置評請求，近日也沒有對按計畫執行的薩爾馬特飛彈試射行動發表任何聲明。

據俄國媒體報導，身長35公尺、被西方國家暱稱「撒旦2號」（Satan II）的RS-28薩爾馬特洲際彈道飛彈，射程可達1萬8000公尺，發射重量超過208公噸，並可攜帶多達16個多目標重返大氣層載具（MIRV）核彈頭，以及若干「先鋒」（Avangard）極音速滑翔載具。