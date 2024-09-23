海事專家：中國調查船在菲海作業 應先徵得許可

美國史丹佛大學「海洋之光」（SeaLight）計畫主任鮑爾今天披露，一艘中國地質調查船正在靠近菲律賓海岸線的區域作業，並稱這類作業應先徵得菲律賓的許可。

鮑爾（Raymond Powell）今天上午在社群平台X寫道，中國地質調查船「海洋地質12號」在距菲國海岸線僅27海里的海域進行調查作業，並有6艘可疑民兵船護航。

他的貼文附上一張衛星照片，顯示海洋地質12號和可疑民兵船相當靠近菲律賓的巴拉旺島（Palawan）。

鮑爾援引「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）寫道，在其他國家的專屬經濟區進行調查作業，必須先獲得這個國家的許可。

目前暫不清楚中國是否有知會菲律賓，菲律賓軍方暫未對此發表回應。

之前也有過多次中國調查船在菲國專屬經濟區作業的案例，根據菲律賓海軍的監控報告，光是過去數週就有中國的調查船在仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域作業。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）大約75海里，菲方懷疑中國有意在這一帶填海造島，但目前尚未監控到填海造島的事實。

另一方面，菲律賓海軍今天宣布，兩艘由以色列製造的快速攻擊攔截艇（FAIC），已於17日運抵馬尼拉碼頭。

菲律賓國防部於2021年以10億披索（約新台幣5億7000萬元）的價格，向以色列訂購了9艘，迄今已有8艘完成交貨。

菲律賓艦隊發言人巴迪德勒斯（Giovanni Badidles）表示，這些快速攻擊攔截艇搭載先進科技，且具備飛彈發射能力，可強化菲律賓海軍執行快速海上攔截任務的能力。

今年5月間的菲美「肩並肩」聯合軍事演習，菲律賓就出動了同型快速攻擊攔截艇，發射長釘（Spike）非瞄準線（NLOS）飛彈，擊中一艘作為假想敵的菲律賓海軍退役補給艦。