俄軍機今3度犯日領空 日自衛隊發射熱焰彈驅離

日媒23日報導，日本防衛省說，1架俄軍「伊爾38」反潛機同日下午3度進入日本領空，航空自衛隊隨即派戰機緊急起飛，並發射熱焰彈驅離。

該俄機23日自1至3時（台灣時間同日中午至下午2時），3度進出北海道的禮文島領空。該小島位於日本海，是日本最北端的有人島。

對此，正參選自民黨總裁（黨魁）的內閣官房長官林芳正在記者會說，已向首相岸田文雄報告。

林芳正說，日方將堅定守護領土、領海及領空，並和美國等國密切合作。日本政府對俄方此舉感到遺憾，已循外交管道向俄羅斯提出抗議。